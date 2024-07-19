Утричі простіший і смачніший, ніж звичайний: рецепт лінивого печінкового торта у духовці
19 липня 2024, 22:28Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Печінковий торт – смачна та бюджетна закуска. Іноді його трохи довго готувати, тому радимо скористатися цим простим рецептом.
Для нього слід використовувати духовку. Вона пришвидшить процес приготування.
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Лінивий печінковий торт
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 4 морквини;
– 4 цибулі;
– 700 грамів курячої печінки;
– 1 столова ложка олії;
– 100 грамів манки;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 пучка кропу;
– перець, майонез до смаку.
Приготування:
- Добре помийте печінку та видаліть все зайве. Подрібніть блендером до однорідності.
- Перекладіть печінковий фарш в миску, додайте манку, сіль, перець і молоко. Залиште на 1 годину.
- Тим часом почистьте моркву та цибулю. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте на розігрітій олії до готовності.
- Застеліть форму для випічки пергаментом. Вилийте половину печінкового тіста, зверху викладіть шар начинки з цибулі та моркви та залийте масою, що залишилася.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 60 хвилин. Потім залиште на 1 – 2 години охолоджуватись у формі. Перед подачею прикрасьте майонезом та кропом.