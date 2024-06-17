Делікатес, що росте під ногами: готуємо розкішні смажені лисички з помідорами
17 червня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Лисички – дуже універсальні гриби. Їх можна смажити, тушкувати, варити чи навіть використовувати для начинки м'ясних рулетів.
Радимо приготувати лисички з помідорами. Така страва вразить ваших близьких.
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Лисички з помідорами
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів лисичок;
– 2 томати;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– сіль, перець до смаку;
– 40 грамів оливкової олії;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Гриби ретельно промийте, покладіть у киплячу підсолену воду і проваріть 10 хвилин. Потім відкиньте на друшляк, щоб стекла вода. Наріжте лисички шматочками.
- Цибулю і часник очистьте і подрібніть. Розігрійте пательню з олією, обсмажте цибулю 5 хвилин. Додайте часник, просмажте ще 1 хвилину і викладіть гриби. Готуйте разом, помішуючи, 5 хвилин.
- Помідори та перець помийте. Помідори бланшуйте 1 хвилину в гарячій воді, потім зніміть шкірку і наріжте їх кубиками. З перцю видаліть серцевину і поріжте його квадратиками.
- Додайте помідори та перець на пательню з грибами. Посоліть, поперчіть і готуйте, помішуючи, 5 – 7 хвилин. Наприкінці додайте подрібнену зелень і перемішайте.