Смачно немов у карпатському ресторані: як приготувати лисички
11 липня 2024, 10:14Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Лисички – це одна з найсмачніших страв літньої кухні. Найкраще у них те, що їх можна приготувати різними способами.
Лисички у вершках можна подавати до м'яса, риби, як доповнення до галушок, картоплі або макаронів. Їх дуже просто готувати, якщо знати кілька хитрощів.
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Як правильно варити лисички
На 1 кілограм лисичок закип'ятіть 3 літри води з 1 чайною ложкою солі. Завдяки додаванню солі лисички залишаться твердими. Кинути гриби в киплячу воду і варити 3 хвилини, потім злити їх, промити холодною водою, щоб вони не варилися всередині, і обсушити.
Лисички у вершках
- Час: 4
- Порцій: 25 хвилин
– 500 грамів лисичок;
– пів цибулини;
– 2 зубчики часнику;
– 4 чайні ложки вершкового масла;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 500 мілілітрів вершків 30%;
– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки;
– морська сіль і свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Лисички слід ретельно очистити, потім промити під холодною проточною водою та обсушити.
- Маленькі лисички залишити цілими, більші нарізати акуратними шматочками.
- Коли лисички будуть готові, цибулю наріжте дрібними кубиками, а часник видавіть через прес.
- На сковороді слід розігріти вершкове та оливкову олію, потім додати цибулю і часник, злегка посолити та перемішувати до прозорості.
- Додайте лисички – на початку вони випустять багато води, яка повинна випаруватися.
- Під час випарювання злегка поперчіть лисички.
- Коли вода з грибів випарується, додати вершки та варіть на повільному вогні, поки вони не зменшаться в об’ємі приблизно на 30%.
- В кінці посоліть, поперчіть та посипте петрушкою.