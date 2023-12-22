Литий Спартак: найпростіший рецепт мегасмачного торта на Різдво
22 грудня 2023, 23:31Читать новость на русском
Джерело:"Сім'я і дім"
Литий торт "Спартак" – простіший і смачніший, ніж класичний. Спробуйте приготувати його на свята і ви не залишитеся розчарованими.
Ніякого розкочування коржів не потрібно. Тісто просто заливається на деко.
Буде смачно Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Литий торт "Спартак"
- Час: 2 години
- Порцій: 10
– 4 яйця;
– 150 мілілітрів жирної сметани;
– 1 склянка цукру;
– 6 столових ложок розтопленого масла;
– 1 столова ложка рідкого меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 столова ложка оцту;
– 4 столові ложки какао;
– 1,3 склянки борошна.
Приготування:
- Збийте яйця з цукром до пухкості. Додайте сметану, розтоплене масло, мед та погашену оцтом соду. Легко збийте.
- Борошно змішайте з какао і введіть в рідку масу, перемішайте. Готове тісто буде, як густа сметана.
- Випікайте на силіконовому килимку, щедро змащеному олією пекарському папері або змащеному маргарином деко.
- Набирайте тісто ложкою і тонко розмащуйте. Печіть при 190 градусах орієнтовно 4 – 8 хвилин. Коржі добре відстають, якщо постоять 30 секунд.
- Готові коржі краще не складайте один на один, бо вони можуть склеїтися. Виходить приблизно 10 коржів по 20 сантиметрів в діаметрі.
- Зробіть заварний крем з маслом на 0,6 – 0,7 літра молока. Перемастіть ним коржі, покладіть зверху рівну дошку та залиште на ніч. Зранку прикрасьте до свого смаку.