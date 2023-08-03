Улюблений салат з крабовими паличками в літньому варіанті
3 серпня 2023, 10:12Читать новость на русском
Джерело:Смакуй
Не знаємо як ви, а ми влітку обожнюємо легкі, соковиті салати з овочами, крабовими паличками та заправкою. Один з таких варіантів салатів пропонуємо приготувати сьогодні.
Салат з крабовими паличками і свіжим огірком – чудовий варіант для літнього перекусу чи вечері. Готується він дуже швидко і просто, всі інгредієнти нарізаються кубиком, просочуються майонезом. Свіжий огірок робить салат дуже соковитим та свіжим.
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Додатково для ситості можна додати до салату нарізаний кубиками твердий сир, або відварити білий рис.
Рецепт літнього салату з крабовими паличками
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
– 250 грамів крабових паличок;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 6 курячих яєць;
– 150 грамів свіжого огірка;
– 180 грамів майонезу;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Крабові палички нарізаємо середнім кубиком. Свіжі огірки також нарізаємо кубиками, не очищаючи їх від шкірки.
- Яйця відварюємо у підсоленій воді до готовності 6 – 8 хвилин, охолоджуємо, очищаємо, нарізаємо кубиками. Ріпчасту цибулю наріжте дрібним кубиком.
- Подрібнені компоненти перекладаємо в одну салатницю, додаємо консервовану кукурудзу, попередньо зливши весь маринад.
- Суміш заправляємо майонезом, приправляємо сіллю і меленим перцем, перемішуємо.
- Подаємо салат одразу до столу.
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