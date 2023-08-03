Улюблений салат з крабовими паличками в літньому варіанті

Не знаємо як ви, а ми влітку обожнюємо легкі, соковиті салати з овочами, крабовими паличками та заправкою. Один з таких варіантів салатів пропонуємо приготувати сьогодні.

Салат з крабовими паличками і свіжим огірком – чудовий варіант для літнього перекусу чи вечері. Готується він дуже швидко і просто, всі інгредієнти нарізаються кубиком, просочуються майонезом. Свіжий огірок робить салат дуже соковитим та свіжим.

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Додатково для ситості можна додати до салату нарізаний кубиками твердий сир, або відварити білий рис.

Рецепт літнього салату з крабовими паличками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 250 грамів крабових паличок;– 150 грамів консервованої кукурудзи;– 1 ріпчаста цибуля;– 6 курячих яєць;– 150 грамів свіжого огірка;– 180 грамів майонезу;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Крабові палички нарізаємо середнім кубиком. Свіжі огірки також нарізаємо кубиками, не очищаючи їх від шкірки.

Яйця відварюємо у підсоленій воді до готовності 6 – 8 хвилин, охолоджуємо, очищаємо, нарізаємо кубиками. Ріпчасту цибулю наріжте дрібним кубиком.

Подрібнені компоненти перекладаємо в одну салатницю, додаємо консервовану кукурудзу, попередньо зливши весь маринад.

Суміш заправляємо майонезом, приправляємо сіллю і меленим перцем, перемішуємо.

Подаємо салат одразу до столу.

Смачного!

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