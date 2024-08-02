Рецепт, який здивує всіх: суддя "МастерШеф" показав, як зробити геніальний літній салат

2 серпня 2024, 18:45
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Літо – пора свіжих салатів. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фантастичним рецептом.

Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Спробуйте втілити цей рецепт в життя – вам сподобається.

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Салат з кабачками та томатами

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 помідор;
– 1 цибуля;
– олія, мед, улюблені сушені трави до смаку;
– 1 зубчик часнику;
– соєвий соус, сік лимона до смаку.

Дивіться, як приготувати літній салат: відео

Приготування:

  1. Овочі помийте та наріжте.
  2. В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте.
  3. У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте.
  4. Відправте в холодильник на кілька годин.
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Автор: Ольга Котів