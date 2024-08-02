Рецепт, який здивує всіх: суддя "МастерШеф" показав, як зробити геніальний літній салат
2 серпня 2024, 18:45Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Літо – пора свіжих салатів. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фантастичним рецептом.
Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Спробуйте втілити цей рецепт в життя – вам сподобається.
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Салат з кабачками та томатами
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кабачок;
– 1 помідор;
– 1 цибуля;
– олія, мед, улюблені сушені трави до смаку;
– 1 зубчик часнику;
– соєвий соус, сік лимона до смаку.
Дивіться, як приготувати літній салат: відео
Приготування:
- Овочі помийте та наріжте.
- В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте.
- У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте.
- Відправте в холодильник на кілька годин.