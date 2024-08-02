Рецепт, який здивує всіх: суддя "МастерШеф" показав, як зробити геніальний літній салат

Літо – пора свіжих салатів. Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм фантастичним рецептом.

Вам потрібні лише найпростіші інгредієнти. Спробуйте втілити цей рецепт в життя – вам сподобається.

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Салат з кабачками та томатами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 1 кабачок;– 1 помідор;– 1 цибуля;– олія, мед, улюблені сушені трави до смаку;– 1 зубчик часнику;– соєвий соус, сік лимона до смаку.

Дивіться, як приготувати літній салат: відео

Приготування:

Овочі помийте та наріжте. В окремій мисці змішайте олію, мед, трави, соєвий соус, сік лимона й подрібнений часник. Перемішайте. У пакет-слайдер складіть нарізані овочі, залийте сумішшю, закрийте пакет та гарно перемішайте. Відправте в холодильник на кілька годин.