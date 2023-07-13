Літній торт без випічки за 15 хвилин

13 липня 2023, 14:29
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Джерело:

Ліза Глінська

Влітку завжди хочеться солодкого, особливо сезонних тортів зі свіжими ягодами. Але як його приготувати, аби не вмикати духовку? Вихід є!

Холодні торти без випікання – ідеальний варіант для домашнього десерту до свята: дорослого чи дитячого. Яскраві шари чизкейка прикрасять будь-який стіл.

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Їх можна готувати заздалегідь, адже він має добре настоятися в холодильнику.

Рецепт ягідного чизкейка без випікання

  • Час: 6 – 8 годин
  • Порції: 6
Інгредієнти пісочної основи:
– 180 грамів печива;
– 90 грамів вершкового масла.
Інгредієнти для сирного крему зі смородиною:
– 200 грамів смородинового пюре;
– 80 грамів цукру;
– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
– 150 грамів сиру;
– 100 грамів сметани або грецького йогурту.
Інгредієнти для сирного крему з малиною:
– 200 грамів малинового пюре;
– 50 грамів цукру;
– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
– 150 грамів сиру;
– 100 грамів сметани або йогурту.
Інгредієнти для сирного крему з полуницею та лаймом:
– 150 грамів полуничного пюре;
– 50 мілілітрів лаймового соку;
– 80 грамів цукру;
– 7 грамів желатину + 35 мілілітрів води;
– 150 грамів сиру;
– 100 грамів сметани або йогурту.

Приготування:

  • Перебийте печиво в крихту за допомогою блендера, або скалкою. Змішайте з розтопленим вершковим маслом та втрамбуйте у формі.
  • Не забудьте вкрити борти форми ацетатною стрічкою.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте смородинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх пісочної основи.
  • Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте малинове пюре з цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх смородинового пюре.
  • Відправте торт в холодильник на 30 хвилин.
  • Залийте желатин холодною водою.
  • Змішайте полуничне пюре з соком лайма та цукром, доведіть до кипіння.
  • Додайте до маси підготовлений желатин та перемішайте.
  • Збийте сир зі сметаною, додайте до ягідного пюре.
  • Готовий крем залийте поверх малинового пюре.
  • Відправте торт в холодильник на 3 години.
  • Ягідний чизкейк готовий.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак