Як приготувати лобіо: рецепт від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Тетяна Литвинова поділилась з шанувальниками рецептом лобіо з білої квасолі, яке чудово доповнить пісне меню.
Лобіо – страва грузинської кухні, яке готують з відвареної червоної квасолі з додаванням спецій, часнику, кінзи. До страви подають лаваш, який можна приготувати вдома.
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Рецепт лобіо
Інгредієнти:
– 500 грамів квасолі в томатному соусі (або відварної);
– 250 грамів цибулі;
– 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії;
– 2 шт. томатів (Пілаті або свіжі);
– 3-4 зубчики часнику;
– 0,5 чайної ложки коріандру;
– ⅓ чайної ложки гострого червоного перцю;
– 1 чайна ложка солі;
– спеції "хмелі-сунелі";
– 1 столова ложка кінзи.
- Цибулю почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з оливковою олією, додайте 2-3 столові ложки води.
- Томати подрібніть ножем.
- Часник почистіть, подрібніть ножем.
- У миску викладіть готову квасолю у соусі, додайте цибулю, томати, часник, коріандр, червоний перець, спеції, перемішайте.
- Викладіть у форму для запікання, накрийте фольгою, зробіть дірочки для випарювання.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом години.
- Кінзу помийте, подрібніть ножем.
- Дістаньте готове лобіо, додайте кінзу, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт лобіо від Тетяни Литвинової у відео: