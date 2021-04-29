Львівський сирник: рецепт від Пекельного Шефа Микити Єфанова

Найсмачніший сирний десерт – львівський сирник. Микита Єфанов підготував рецепт солодкої випічки, який ви легко можете приготувати вдома на Великдень.
Су-шеф "Пекельної кухні" (Новий канал) Микита Єфанов рекомендує приготувати легендарний десерт до свята. Смак та аромат випічки – неперевершений.
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Рецепт львівського сирникаІнгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру 5%;
– 3 яйця;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів розпушувача;
–100 грамів родзинок;
–150 грамів коньяку або рому;
– 1 апельсин (цедра);
– дрібка солі. Інгредієнти для прикрашання:
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів вершків 30-33%.
Львівський сирник від Микити Єфанова/ Новий канал
- Родзинки помийте, залийте окропом для набухання. Зцідіть воду, залийте ромом або коньяком.
- В окремій мисці збийте сир до однорідної консистенції, додайте цедру апельсина, ванільний цукор, жовтки.
- Білки з дрібкою солі збийте у пишну піну, викладіть поступово у миску з сиром, обережно перемішайте.
- У форму викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, залиште у духовій шафі для охолодження - на ніч.
- Для приготування глазурі у каструлі розтопіть цукор, до утворення карамелі, додайте вершки, перемішайте, полийте сирник.
- Готовий сирник викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!