Львівський сирник: рецепт від Пекельного Шефа Микити Єфанова

29 квітня 2021 , 15:05
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Джерело:

Новий канал

Найсмачніший сирний десерт – львівський сирник. Микита Єфанов підготував рецепт солодкої випічки, який ви легко можете приготувати вдома на Великдень.

Су-шеф "Пекельної кухні" (Новий канал) Микита Єфанов рекомендує приготувати легендарний десерт до свята. Смак та аромат випічки – неперевершений. 

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Рецепт львівського сирника

Інгредієнти:
– 400 грамів кисломолочного сиру 5%;
– 3 яйця;
– 5 грамів ванільного цукру;
– 5 грамів розпушувача;
–100 грамів родзинок;
–150 грамів коньяку або рому;
– 1 апельсин (цедра);
– дрібка солі. Інгредієнти для прикрашання:
– 100 грамів цукру;
– 100 грамів вершків 30-33%.

Львівський сирник від Микити Єфанова/ Новий канал

  1. Родзинки помийте, залийте окропом для набухання. Зцідіть воду, залийте ромом або коньяком.
  2. В окремій мисці збийте сир до однорідної консистенції, додайте цедру апельсина, ванільний цукор, жовтки.
  3. Білки з дрібкою солі збийте у пишну піну, викладіть поступово у миску з сиром, обережно перемішайте.
  4. У форму викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, залиште у духовій шафі для охолодження - на ніч.
  6. Для приготування глазурі у каструлі розтопіть цукор, до утворення карамелі, додайте вершки, перемішайте, полийте сирник.
  7. Готовий сирник викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева