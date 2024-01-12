Це буде найкращий сирник у вашому житті: готуємо з родзинками та шоколадом
12 січня 2024, 13:57Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
У львівський сирник закохуються ледь не всі, хто його куштував. Попри чудовий смак цього десерту, його зовсім не важко готувати.
Спробуйте спекти львівський сирник за рецептом судді проєкту "МастерШеф" Володимира Ярославського. Вам неодмінно сподобається.
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Львівський сирник
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 900 грамів кисломолочного сиру (9%);
– 40 грамів сметани;
– 150 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 4 великі яйця;
– 100 грамів масла 82,5%;
– 40 грамів манки;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 125 грамів родзинок;
– цедра лимона.
Глазур:
– 80 грамів чорного шоколаду;
– 80 грамів молочного шоколаду;
– 70 грамів масла 82,5%
Приготування :
- Кисломолочний сир змішайте з цукром, сметаною та яйцями. Добре збийте блендером до однорідної консистенції. Додайте вершкове масло, манну крупу та крохмаль, після чого ще раз добре пройдіться блендером.
- Родзинки залийте окропом на 1 хвилину. Злийте і дайте стекти надлишковій воді. Додайте родзинки до сирної маси разом із дрібно натертою цедрою лимона.
- Масу перекладіть у прямокутну форму вистелену пергаментом. Випікайте приблизно 45 – 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Для глазурі розтопіть 2 види шоколаду на водяній бані разом з маслом.
- Покрийте цією сумішшю вже холодний львівський сирник.