Люля-кебаб за всіма традиціями: готуємо м'ясну страву вихідного дня
26 серпня 2023, 09:33Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Давно не куштували справжнього люля-кебаба? У нас є перевірений рецепт страви від українського шеф-кухаря, який під силу повторити кожному.
Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.
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Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.
Рецепт люля-кебаба
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів яловичини;
– 200 грамів свинини;
– 150 грамів курячого стегна;
– 150 грамів сала без шкіри;
– 150 грамів ріпчастої цибулі;
– 12 грамів сванської солі;
– кінза;
– часник;
– зіра або хмелі-сунелі;
– суха червона аджика.
Приготування:
- М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.
- Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.
- Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).
- Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.
- Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати літню закуску з томатів та анчоусів на хрумких брускетах.