Люля-кебаб за всіма традиціями: готуємо м'ясну страву вихідного дня

26 серпня 2023, 09:33
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Джерело:

Микола Люлько

Давно не куштували справжнього люля-кебаба? У нас є перевірений рецепт страви від українського шеф-кухаря, який під силу повторити кожному.

Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.

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Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.

Рецепт люля-кебаба

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів яловичини;
 – 200 грамів свинини;
 – 150 грамів курячого стегна;
 – 150 грамів сала без шкіри;
 – 150 грамів ріпчастої цибулі;
 – 12 грамів сванської солі;
 – кінза;
 – часник;
 – зіра або хмелі-сунелі;
 – суха червона аджика.

Приготування:

  • М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.
  • Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.
  • Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).
  • Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.
  • Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак