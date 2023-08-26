Люля-кебаб за всіма традиціями: готуємо м'ясну страву вихідного дня

Давно не куштували справжнього люля-кебаба? У нас є перевірений рецепт страви від українського шеф-кухаря, який під силу повторити кожному.

Люля-кебаб – ситна ароматна м'ясна страва, яка популярна в турецькій і кавказькій кухнях. Особливою характеристикою цієї страви є довге вимішування м'ясного фаршу разом зі спеціями.

Читайте також Насолоджуйтесь останніми днями літа на повну: три смачні рецепти для барбекю

Подають люля-кебаб на лаваші, з великою кількістю нарізаних свіжих овочів та спецій.

Рецепт люля-кебаба

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 500 грамів яловичини;– 200 грамів свинини;– 150 грамів курячого стегна;– 150 грамів сала без шкіри;– 150 грамів ріпчастої цибулі;– 12 грамів сванської солі;– кінза;– часник;– зіра або хмелі-сунелі;– суха червона аджика.

Приготування:

М'ясо яловичини, свинини, курятини та сало перекручуємо на м'ясорубці в однорідну масу.

Додаємо дрібно нарізану ріпчасту цибулю та перемішуємо разом.

Присмачуємо все спеціями, дрібно посіченою зеленню кінзи. Формуємо з готової м'ясної маси люля-кебаб (невеликі ковбаски).

Обсмажуємо люля-кебаб на грилі або на звичайній сковорідці з кожного боку до готовності.

Подаємо страву зі свіжими помідорами, або овочами гриль.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготуватиз томатів та анчоусів на хрумких брускетах.