До голубців, вареників та м'яса: приготуйте традиційну мачанку – рецепт галицьких господинь
2 лютого 2024, 22:20Читать новость на русском
Джерело:mil_alexx
Мачанка – традиційна страва галицької кухні. З нею часто подають картоплю, голубці, вареники, м'ясо та інші страви.
Цю підливку зазвичай готують зі сухих грибів. Спробуйте – вам сподобається.
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Рецепт галицької мачанки
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 10
– 120 грамів сухих грибів;
– 250 грамів цибулі;
– 2 столові ложки борошна;
– 3 столові ложки сметани 15%;
– сушений часник, сіль, перець;
– 20 мілілітрів олії;
– 400 мілілітрів води
Приготування:
- Сухі гриби залийте окропом і лишіть на 25 хвилин. Потім воду злийте, а гриби наріжте невеликими шматочками
- Влийте на пательню олію, покладіть подрібнену цибулю і на середньому вогні обсмажте 6 хвилин.
- Паралельно на сухій пательні на великому вогні обсмажте до коричневого кольору борошно. Його треба постійно перемішувати, щоб не згоріло.
- Висипте борошно в холодну воду і все вимішайте до однорідності.
- Далі через сито перелийте воду з борошном у пательню, щоб не лишилось грудочок.
- Додайте також гриби, сіль, перець і сушений часник. Перемішуючи на малому вогні тушкуйте близько 20 – 25 хвилин.
- Потім додайте кілька ложок сметани або вершків і протушкуйте, перемішуючи, ще 10 – 12 хвилин.