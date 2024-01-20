Малеча його просто обожнює: швидкий рецепт макаронника, як з дитинства
20 січня 2024, 20:21Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Макаронник чудово пасує до сніданку. Цю солодку запіканку люблять, мабуть, усі діти, які її куштували.
Усі інгредієнти – елементарні. Окрім цього, на приготування знадобиться зовсім мало часу.
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Покроковий рецепт макаронника
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 5 яєць;
– 6 столових ложок цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 300 грамів варених макаронів;
– 10 грамів масла.
Приготування:
- Кисломолочний сир змішайте з яйцями, цукром та ванільним цукром. Перебийте блендером до однорідності.
- Всипте макарони, родзинки та перемішайте.
- Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Перекладіть у неї сирно-макаронну масу.
- Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.