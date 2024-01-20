Малеча його просто обожнює: швидкий рецепт макаронника, як з дитинства

20 січня 2024, 20:21
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Джерело:

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Макаронник чудово пасує до сніданку. Цю солодку запіканку люблять, мабуть, усі діти, які її куштували.

Усі інгредієнти – елементарні. Окрім цього, на приготування знадобиться зовсім мало часу.

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Покроковий рецепт макаронника

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 грамів кисломолочного сиру;
– 2 столові ложки сметани;
– 5 яєць;
– 6 столових ложок цукру;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 100 грамів родзинок;
– 300 грамів варених макаронів;
– 10 грамів масла.

Приготування:

  1. Кисломолочний сир змішайте з яйцями, цукром та ванільним цукром. Перебийте блендером до однорідності.
  2. Всипте макарони, родзинки та перемішайте.
  3. Змастіть форму для запікання вершковим маслом. Перекладіть у неї сирно-макаронну масу.
  4. Запікайте у розігрітій до 200 градусів духовці 25 – 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів