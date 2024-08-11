Без загусників: готуємо малинове варення за найкращим класичним рецептом

Малинове варення є улюбленим для багатьох українців. Найкраще готувати його за класичним рецептом.

Вам не потрібно буде купувати жодні особливі інгредієнти. Потрібні лише свіжі ягоди, цукор та лимонний сік.

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Малинове варення

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 5

– 1 кілограм малини;– 1 кілограм цукру;– 60 мілілітрів лимонного соку.

Приготування: