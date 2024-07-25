Лише 10 хвилин – і готово: готуємо малосольні гірки за рецептом Ярославського

25 липня 2024, 16:59
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Малосольні огірки можуть стати ідеальним додатком до вашого обіду чи вечері. Ще одним плюсом є те, що вони дуже швидко готуються.

Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм елементарним рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.

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Малосольні огірки за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 грамів огірків;
– 8 грамів солі;
– кріп, петрушка та часник до смаку;
– олія до смаку;
– 20 грамів оцту.

Дивіться, як готувати малосольні огірки: відео

Приготування:

  1. Огірки наріжте на 4 частини.
  2. Перекладіть їх в пакет, додайте сіль, посічений кріп та петрушку, а також подрібнений часник.
  3. Залийте все запашною соняшниковою олією, закрийте пакет, добре струсіть і поставте в холодильник на 10 хвилин. Зберігайте протягом 2 днів.
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Автор: Ольга Котів