Лише 10 хвилин – і готово: готуємо малосольні гірки за рецептом Ярославського
25 липня 2024, 16:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Малосольні огірки можуть стати ідеальним додатком до вашого обіду чи вечері. Ще одним плюсом є те, що вони дуже швидко готуються.
Суддя "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм елементарним рецептом. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Малосольні огірки за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 6
– 700 грамів огірків;
– 8 грамів солі;
– кріп, петрушка та часник до смаку;
– олія до смаку;
– 20 грамів оцту.
Дивіться, як готувати малосольні огірки: відео
Приготування:
- Огірки наріжте на 4 частини.
- Перекладіть їх в пакет, додайте сіль, посічений кріп та петрушку, а також подрібнений часник.
- Залийте все запашною соняшниковою олією, закрийте пакет, добре струсіть і поставте в холодильник на 10 хвилин. Зберігайте протягом 2 днів.