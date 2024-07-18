Рецепт, який завжди вдається: готуємо фантастичні малосольні кабачки
18 липня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Якщо ви ніколи не куштували малосольні кабачки, обов'язково спробуйте. Цей рецепт вас точно не підведе.
Для приготування потрібні лише найпростіші інгредієнти. Цілком ймовірно, вони вже у вас є.
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Малосольні кабачки
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 10
– 2,5 кілограма кабачків;
– 1,5 літра води;
– 3 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 голівка часнику;
– 4 парасольки кропу;
– 4 листки вишні.
Приготування:
- Кабачки помийте, обсушіть та почистьте. Зелень помийте. Кабачки наріжте кубиками або кружальцями.
- Простерилізуйте банки та закладіть в них листя вишні, парасольки кропу та по 1 – 2 зубчику часнику. Щільно викладіть кабачки.
- Розчиніть сіль і цукор у воді, поставте на вогонь, доведіть до кипіння та одразу зніміть з вогню. Залийте маринадом кабачки.
- Накрийте капроновими кришками й залиште при кімнатній температурі на 12 – 14 годин. Після цього скуштуйте – якщо просолилися, подавайте на стіл. Якщо ж ні, то лишіть ще на 8 – 10 годин.