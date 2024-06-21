Такого ви ще не їли: готуємо фантастичні малосольні кабачки

21 червня 2024, 15:59
Читать новость на русском

Джерело:

Shuba

Малосольними бувають не лише огірки, а й кабачки. Обов'язково спробуйте їх приготувати.

Малосольні кабачки – ідеальна закуска. Вони чудово пасують до м'ясних страв.

Буде смачно Смачніший ніж печінковий: елементарний рецепт кабачкового торта, який вразить всіх

Малосольні кабачки

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 0,5 чайної ложки солі;
– перець до смаку;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– 3 зубчики часнику;
– 2 столові ложки олії.

Приготування:

  1. Кабачки помийте та обріжте плодоніжки. Розріжте навпіл упоперек, а потім кожну половинку – ще на 6 частин. Також можна нарізати кабачки кружальцями.
  2. Складіть шматочки кабачків у поліетиленовий пакет або банку. Додайте всі спеції та пропущений через прес часник.
  3. Закрутіть пакет і добре струсніть його кілька разів, щоб все перемішалося. Покладіть пакет у холодильник на 15 хвилин, щоб кабачки трохи промаринувалися.
Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.
Автор: Ольга Котів