Ви могли цього не знати: як правильно приготувати ідеальні малосольні огірки

23 червня 2024, 00:49
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Джерело:

Shuba

Малосольні огірки для багатьох асоціюються з літом. Проте не всі знають, як їх правильно готувати.

З цим рецептом малосольні огірки вийдуть ідеальними. Обов'язково спробуйте.

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Малосольні огірки

  • Час: 10 хвилин + 10 годин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 пучок кропу.

Приготування:

  1. Замочіть огірки на 1 годину в холодній воді.
  2. Потім добре помийте огірки та складіть у пакет.
  3. Часник і кріп помийте та дрібно наріжте. Всипте у пакет до огірків.
  4. Додайте сіль та цукор, зав'яжіть пакет та добре його потрясіть.
  5. Покладіть огірки в холодильник мінімум на 10 годин.
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Автор: Ольга Котів