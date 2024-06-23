Ви могли цього не знати: як правильно приготувати ідеальні малосольні огірки
23 червня 2024, 00:49Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Малосольні огірки для багатьох асоціюються з літом. Проте не всі знають, як їх правильно готувати.
З цим рецептом малосольні огірки вийдуть ідеальними. Обов'язково спробуйте.
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Малосольні огірки
- Час: 10 хвилин + 10 годин
- Порцій: 4
– 1 кілограм огірків;
– 2 зубчики часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 пучок кропу.
Приготування:
- Замочіть огірки на 1 годину в холодній воді.
- Потім добре помийте огірки та складіть у пакет.
- Часник і кріп помийте та дрібно наріжте. Всипте у пакет до огірків.
- Додайте сіль та цукор, зав'яжіть пакет та добре його потрясіть.
- Покладіть огірки в холодильник мінімум на 10 годин.