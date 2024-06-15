Ідеальні, як у мами: готуємо хрумкі малосольні огірки
15 червня 2024, 14:58Читать новость на русском
Джерело:zaxid.net
Малосольні огірки ідеально пасують до будь-якої страви. Особливо смачно, коли вони виходять хрумкими.
Малосольні огірки готуються дуже просто. Скористайтеся цим перевіреним часом рецептом.
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Малосольні огірки
- Час: 30 хвилин + 4 години
- Порцій: 6
– 2 кілограми огірків;
– 3 столові ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 4 – 6 парасольок кропу;
– 1 – 2 листи хрону;
– 2 – 3 листки смородини чи вишні;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 8 горошин чорного перцю;
– 5 зубчиків часнику;
– невеликий стручок червоного гострого перцю;
– 1,5 – 2 літри води.
Приготування:
- Огірки замочіть у холодній воді приблизно на 4 години. Потім трошечки обріжте їх з обох боків.
- У холодній воді розчиніть сіль та цукор.
- У банку покладіть половину кропу, зелень, додайте перець та частину очищеного часнику.
- Покладіть огірки, зверху викладіть парасольки кропу та часник, що залишилися. Залийте розсолом, закрийте кришкою чи тарілкою.
- Малосольні огірки будуть готові вже за добу. Після цього їх потрібно поставити у холодне місце.