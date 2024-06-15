Ідеальні, як у мами: готуємо хрумкі малосольні огірки

15 червня 2024, 14:58
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Джерело:

zaxid.net

Малосольні огірки ідеально пасують до будь-якої страви. Особливо смачно, коли вони виходять хрумкими.

Малосольні огірки готуються дуже просто. Скористайтеся цим перевіреним часом рецептом.

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Малосольні огірки

  • Час: 30 хвилин + 4 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 кілограми огірків;
– 3 столові ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 4 – 6 парасольок кропу;
– 1 – 2 листи хрону;
– 2 – 3 листки смородини чи вишні;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 8 горошин чорного перцю;
– 5 зубчиків часнику;
– невеликий стручок червоного гострого перцю;
– 1,5 – 2 літри води.

Приготування:

  1. Огірки замочіть у холодній воді приблизно на 4 години. Потім трошечки обріжте їх з обох боків.
  2. У холодній воді розчиніть сіль та цукор.
  3. У банку покладіть половину кропу, зелень, додайте перець та частину очищеного часнику.
  4. Покладіть огірки, зверху викладіть парасольки кропу та часник, що залишилися. Залийте розсолом, закрийте кришкою чи тарілкою.
  5. Малосольні огірки будуть готові вже за добу. Після цього їх потрібно поставити у холодне місце.
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Автор: Ольга Котів