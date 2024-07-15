Ідеальні малосольні огірки: елементарний рецепт з часником і перцем

15 липня 2024, 17:52
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Джерело:

Shuba

Літо – ідеальна пора для любителів малосольних огірків. Ця хрумка закуска неймовірно пасує до будь-якого гарніру.

Малосольні огірки за цим рецептом виходять на диво ароматними. Причиною є часник та перець, які додають страві пікантності.

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Малосольні огірки

  • Час: 3 години 20 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 4 зубчики часнику;
– 25 грамів солі;
– 30 грамів червоного перцю чилі;
– 40 грамів кропу;
– 1 листок хрону;
– 5 листків вишні;
– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

  1. Помийте огірки в холодній воді, після чого наріжте їх невеликими шматками.
  2. Складіть огірки в поліетиленовий пакет та додайте всі інші інгредієнти.
  3. Випустіть усе повітря з пакета і щільно закрийте. Потім добре ним потрясіть, щоб вміст перемішався.
  4. Залиште пакет з огірками на 2 – 3 години за кімнатної температури або в холодильнику.
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Автор: Ольга Котів