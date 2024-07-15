Ідеальні малосольні огірки: елементарний рецепт з часником і перцем

Літо – ідеальна пора для любителів малосольних огірків. Ця хрумка закуска неймовірно пасує до будь-якого гарніру.

Малосольні огірки за цим рецептом виходять на диво ароматними. Причиною є часник та перець, які додають страві пікантності.

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Малосольні огірки

Час: 3 години 20 хвилин

3 години 20 хвилин Порцій: 8

– 1 кілограм огірків;– 4 зубчики часнику;– 25 грамів солі;– 30 грамів червоного перцю чилі;– 40 грамів кропу;– 1 листок хрону;– 5 листків вишні;– 5 горошин чорного перцю.

Приготування:

Помийте огірки в холодній воді, після чого наріжте їх невеликими шматками. Складіть огірки в поліетиленовий пакет та додайте всі інші інгредієнти. Випустіть усе повітря з пакета і щільно закрийте. Потім добре ним потрясіть, щоб вміст перемішався. Залиште пакет з огірками на 2 – 3 години за кімнатної температури або в холодильнику.