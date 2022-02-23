Продовжуємо знайомити вас зі стравами, які полюбляють готувати у різних куточках світу. На черзі сонячна Греція. Окрім оливок, сирів та баклажанів, у цій країні обожнюють ніжний соус дзадзики (дзадзикі).

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Його готують з грецького йогурту, свіжих огірків, спецій та з додаванням оливкової олії. Пропонуємо вам спробувати його з фрикадельками, запеченими в духовці.

Рецепт запечених фрикадельок з соусом дзадзики

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 кілограм меленої індички;

– 1/3 склянки панірувальних сухарів;

– 1/4 склянки нарізаної кубиками червоної цибулі;

– 2 великих яєчних жовтки;

– 3 зубчики часнику;

– цедра 1 лимона;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 1/2 чайної ложки меленого кмину;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець.

Для соусу дзадзики:

– 1 склянка грецького йогурту;

– 1 свіжий огірок;

– 2 зубчики часнику;

– 1 столова ложка подрібненого свіжого кропу;

– 1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

– 1 чайна ложка лимонної цедри;

– 1 чайна ложка подрібненої свіжої м’яти;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Для приготування соусу змішайте грецький йогурт, нарізаний дрібними кубиками огірок, вичавлений часник, подрібнений кріп, лимонний сік, цедру лимона і м’яту. Присмачте соус сіллю і перцем.

Полийте дзадзики оливковою олією. Поставте в холодильник щонайменше на 10 хвилин, щоб смаки з'єдналися.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання.

У великій мисці змішайте мелену індичку, панірувальні сухарі, подрібнену цибулю та часник, яєчні жовтки, цедру лимона, орегано, кмин, сіль і перець.



Фото Damn delicious

Перемішайте фарш до однорідності. Сформуйте фрикадельки розміром з волоський горіх. У вас вийде близько 18 – 20 штук.

Помістіть фрикадельки на де і запікайте 18 – 20 хвилин.

Подавайте страву з соусом дзадзики, прикрасивши (за бажанням) кропом і лимонною цедрою.

Смачного!

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