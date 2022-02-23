Продовжуємо знайомити вас зі стравами, які полюбляють готувати у різних куточках світу. На черзі сонячна Греція. Окрім оливок, сирів та баклажанів, у цій країні обожнюють ніжний соус дзадзики (дзадзикі).
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Його готують з грецького йогурту, свіжих огірків, спецій та з додаванням оливкової олії. Пропонуємо вам спробувати його з фрикадельками, запеченими в духовці.
Рецепт запечених фрикадельок з соусом дзадзики
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6
Фото Damn delicious
Приготування:
- Для приготування соусу змішайте грецький йогурт, нарізаний дрібними кубиками огірок, вичавлений часник, подрібнений кріп, лимонний сік, цедру лимона і м’яту. Присмачте соус сіллю і перцем.
- Полийте дзадзики оливковою олією. Поставте в холодильник щонайменше на 10 хвилин, щоб смаки з'єдналися.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання.
- У великій мисці змішайте мелену індичку, панірувальні сухарі, подрібнену цибулю та часник, яєчні жовтки, цедру лимона, орегано, кмин, сіль і перець.
Фото Damn delicious
- Перемішайте фарш до однорідності. Сформуйте фрикадельки розміром з волоський горіх. У вас вийде близько 18 – 20 штук.
- Помістіть фрикадельки на де і запікайте 18 – 20 хвилин.
- Подавайте страву з соусом дзадзики, прикрасивши (за бажанням) кропом і лимонною цедрою.
Смачного!