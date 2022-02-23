Продовжуємо знайомити вас зі стравами, які полюбляють готувати у різних куточках світу. На черзі сонячна Греція. Окрім оливок, сирів та баклажанів, у цій країні обожнюють ніжний соус дзадзики (дзадзикі).

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Його готують з грецького йогурту, свіжих огірків, спецій та з додаванням оливкової олії. Пропонуємо вам спробувати його з фрикадельками, запеченими в духовці.

Рецепт запечених фрикадельок з соусом дзадзики

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 6


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Для приготування соусу змішайте грецький йогурт, нарізаний дрібними кубиками огірок, вичавлений часник, подрібнений кріп, лимонний сік, цедру лимона і м’яту. Присмачте соус сіллю і перцем.
  1. Полийте дзадзики оливковою олією. Поставте в холодильник щонайменше на 10 хвилин, щоб смаки з'єдналися.
  1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання.
  1. У великій мисці змішайте мелену індичку, панірувальні сухарі, подрібнену цибулю та часник, яєчні жовтки, цедру лимона, орегано, кмин, сіль і перець.


Фото Damn delicious

  1. Перемішайте фарш до однорідності. Сформуйте фрикадельки розміром з волоський горіх. У вас вийде близько 18 – 20 штук.
  1. Помістіть фрикадельки на де і запікайте 18 – 20 хвилин.
  1. Подавайте страву з соусом дзадзики, прикрасивши (за бажанням) кропом і лимонною цедрою.

Смачного!