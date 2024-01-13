Ідеальний рецепт для лінивих вихідних: готуємо простий манник на кефірі

13 січня 2024, 09:09
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Джерело:

polli_cooking

Якщо хочете щось спекти без мороки, зробіть манник. Адже він є максимально простим у приготуванні.

Для манника потрібні лише найпростіші інгредієнти. Зокрема, кефір та яйця.

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Манник – покроковий рецепт

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка манки;
– 1 склянка кефіру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 0,5 склянки цукру;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 80 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Манку залийте кефіром та додайте розпушувач. Добре перемішайте та відставте набухати на 10 – 15 хвилин.
  2. Тим часом до яєць додайте цукор, ванільний цукор та добре збийте. Влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
  3. Далі до яєць додайте манку і знову перемішайте.
  4. Перелийте масу у форму та відправте в розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.
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Автор: Ольга Котів