Фантастичний манник на кефірі: бабусин рецепт з найпростіших інгредієнтів

8 серпня 2024, 09:00
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Джерело:

інстаграм Яни Шумило

Розкішний пиріг можна зробити з того, що завжди є вдома. Просто скористайтеся цим простим бабусиним рецептом.

Такий манник ідеально підійде для сімейного чаювання. Він вам точно сподобається.

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Бабусин пиріг

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка манки;
– 1 склянка борошна;
– пакетик розпушувача;
– пакетик ваніліну;
– 3 столові ложки олії;
– заморожені вишні чи варення до смаку.

Приготування:

  1. Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте розбухнути 30 – 50 хвилин.
  2. Далі всипте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
  3. Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
  4. Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
  5. Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
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Автор: Ольга Котів