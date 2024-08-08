Фантастичний манник на кефірі: бабусин рецепт з найпростіших інгредієнтів
8 серпня 2024, 09:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Шумило
Розкішний пиріг можна зробити з того, що завжди є вдома. Просто скористайтеся цим простим бабусиним рецептом.
Такий манник ідеально підійде для сімейного чаювання. Він вам точно сподобається.
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Бабусин пиріг
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
– 2 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка кефіру;
– 1 склянка манки;
– 1 склянка борошна;
– пакетик розпушувача;
– пакетик ваніліну;
– 3 столові ложки олії;
– заморожені вишні чи варення до смаку.
Приготування:
- Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте розбухнути 30 – 50 хвилин.
- Далі всипте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
- Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
- Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
- Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.