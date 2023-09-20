Елементарна заправка до овочів гриль на сковорідці, в духовці чи на вогні

Овочі – одні з найкорисніших продуктів, які можна використовувати як гарнір, закуску чи окрему страву. Аби не стояти довго біля плити, ми пропонуємо приготувати їх зі спеціями в особливому маринаді.

Овочі можна приготувати багатьма способами, але найсмачнішим залишиться на вогні (мангалі). Проте й інші не потрібно відкидати – на сковорідці чи в духовці вони будуть теж смачними і збережуть свою користь.

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Щоб додати особливого смаку та підкреслити овочі ароматами використаємо оригінальний та простий маринад на основі спецій та олії. Буде дуже смачно, ми впевнені!

Рецепт маринаду для овочів на грилі, духовці чи в сковорідці

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

– 50 грамів олії;– 1 столова ложка бальзамічного чи винного оцту;– сік половини лимона;– 1 – 2 зубчики часнику;– половина чайної ложки солі;– кріп;– петрушка;– сухі трави: майоран, орегано, базилік, тархун (за бажанням).

Приготування:

Для приготування маринаду до овочів змішуємо всі інгредієнти.

Обрані овочі для страви (перець, помідори, кабачки, баклажани чи інші) миємо та нарізаємо довільними шматочками.

Далі поливаємо овочі і даємо трішки промаринуватись 15 – 20 хвилин. До речі, такі овочі ще смачніші на наступний день.

Викладаємо на гриль, сковорідку чи в духовку та готуємо.

Смачного!

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