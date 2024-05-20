Таємницю смаку та аромату розкрили: рецепт найкращого маринаду для шашлику

20 травня 2024, 12:59
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Джерело:

pava_vb

Щоб шашлик вдався смачним, важливо підібрати правильний маринад. Скористайтеся цим рецептом, адже з ним м'ясо завжди виходить соковитим.

Секретний інгредієнт – кефір. Він чудово підходить для маринування свинини.

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Рецепт маринаду до шашлику

  • Час: 30 хвилин + 2 години
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми свинячого ошийку;
– 600 грамів цибулі;
– 3 гілочки розмарину;
– 0,5 чайної ложки копченої паприки;
– 0,5 чайної ложки меленого коріандру;
– 200 мілілітрів соєвого соусу;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 200 мілілітрів газованої води;
– 1 столова ложка гірчиці;
– 50 мілілітрів олії;
– сіль, перець до смаку.

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Приготування:

  1. М'ясо наріжте шматочками вагою 50 – 70 грамів, цибулю – півкільцями, а розмарин – дрібно.
  2. Викладіть м'ясо, цибулю і розмарин у контейнер, додайте сіль, перець, спеції та ретельно перемішайте.
  3. Налийте соєвий соус, кефір, газовану воду, олію і знову добре перемішайте. Маринуйте 2 години, періодично перемішуючи.
  4. Розпаліть мангал. М'ясо нанизуйте на шампури та смажте до готовності, періодично перевертаючи. На це піде приблизно 15 – 20 хвилин.

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Автор: Ольга Котів