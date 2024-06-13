Надзвичайно смачний та ароматний: готуємо фантастичний маринад для шашлику з гірчицею
13 червня 2024, 16:50Читать новость на русском
Джерело:"Час Дій"
У приготуванні шашлику дуже важливо зробити правильний маринад. Радимо спробувати замаринувати м'ясо у французькій гірчиці.
Цей рецепт здивує вас простотою та смаком. Обов'язково збережіть його, щоб потім втілити у життя.
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Маринад з французькою гірчицею
- Час: 2 години 20 хвилин
- Порцій: 6
– 2 кілограми м'яса;
– 100 – 150 грамів французької гірчиці;
– спеції, сіль до смаку.
Приготування:
- Помийте та наріжте м'ясо великими шматками – 5 – 8 сантиметрів мінімум.
- Перемішайте м'ясо з французькою гірчицею. Її секрет полягає в тому, що вона здатна пом'якшити будь-яке м'ясо, навіть найжорсткіше, а зерна приємно хрумтять після запікання.
- Посоліть та додайте спеції до смаку. Знову перемішайте та залиште маринуватися мінімум на 2 години.
- Запікайте над розпеченим вугіллям до готовності та приємної коричневої скоринки.