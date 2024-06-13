Надзвичайно смачний та ароматний: готуємо фантастичний маринад для шашлику з гірчицею

У приготуванні шашлику дуже важливо зробити правильний маринад. Радимо спробувати замаринувати м'ясо у французькій гірчиці.

Цей рецепт здивує вас простотою та смаком. Обов'язково збережіть його, щоб потім втілити у життя.

Варто спробувати З цим маринадом не гірше ніж зі свинини: апетитний шашлик з курячого філе

Маринад з французькою гірчицею

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 6

– 2 кілограми м'яса;– 100 – 150 грамів французької гірчиці;– спеції, сіль до смаку.

Приготування: