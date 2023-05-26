Найкращий маринад до шашлику зі свинини – рецепт з ківі

Сезон шашликів в розпалі. Щоб спробувати щось нове на природі, спробуйте замаринувати м'ясо з ківі – ви будете приємно здивовані від результату.

Безумовно існує багато різних маринадів до м'яса, але як знайти той, який не підведе? У нас є рецепт перевіреного маринаду до свинини з ківі.

Читайте також Задоволення від відпочинку буде максимальним: що приготувати та не забути взяти на природу

Свинина – м’ясо досить м’яке і соковите, тому шашлик слід маринувати не більше 30 – 40 хвилин. Якщо перетримати м'ясо, воно розповзеться на окремі волокна, ставши занадто м’яким.

Рецепт маринаду з ківі до шашлику зі свинини

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– 500 грамів мінеральної води;

– 2 ківі;

– 1 ріпчаста цибуля;

– сіль;

– спеції (за бажанням).

Приготування:

Натираємо очищене від шкірки ківі на тертку або подрібнюємо в блендері.

Ріпчасту цибулю нарізаємо тонкими кільцями.

Мінеральну воду з'єднуємо зі спеціями. Щоб отримати європейський соус, додайте орегано, розмарин і базилік. Для кавказького маринаду: часник, перець, зіру, кумин і коріандр.

Поливаємо нарізане порційними шматками м'ясо. Додаємо цибулю та ківі – перемішуємо.

Залишаємо на 30 – 40 хвилин та готуємо.

Смачного!

Чудовим доповненням до шашлику на природі будуть свіжі салати з молодої капусти. Обирайте рецепт, який сподобався найбільше, або готуйте всі три.