Три найкращі рецепти маринадів для шашлику
12 червня 2023, 11:23Читать новость на русском
Джерело:М'ясоторія
На вихідних погода обіцяє бути сонячною, а це означає, що настав час відпочинку на природі. Ми пропонуємо вам обрати свіже м'ясо та як слід замаринувати його для найкращого смаку.
Ми дібрали три рецепти найкращих маринадів для шашлику, які ви з легкістю можете повторити вдома. Обирайте свіже м'ясо, та готуйте із задоволенням.
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Серед переліку три найпопулярніші маринади: на кефірі, з гірчицею та майонезом та з ківі.
Маринад з кефіромІнгредієнти:
– 500 грамів свинини;
– 1 літр кефіру;
– 2 головки ріпчастої цибулі;
– сіль, чорний мелений перець, кінза.
Приготування:
- Свинину нарізаємо шматками.
- Викладаємо м'ясо одним шаром, далі додаємо кільця цибулі. Солимо, перчимо та посипаємо кінзою.
- Заливаємо кефіром. Потім повторюємо те ж саме, зробивши другий шар.
- Маринуємо все в холодильнику добу.
Маринад з ківіІнгредієнти:
– 1 кілограм будь-якого м'яса;
– 3 – 4 великі цибулини;
– 1 ківі;
– 1 склянка мінеральної води з газом;
– сіль, спеції.
Приготування:
- Змішуємо великі шматки м'яса з цибулею і спеціями. Перекладаємо в каструлю або емальований посуд і заливаємо мінералкою так, щоб покрити всі шматочки.
- Прибираємо в холодильник на 10 – 12 годин.
- Готуємо з ківі кашку. Залежно від виду м'яса задаємо час, коли додати кашку: в яловичину – за 1,5 години до приготування, в баранину – за 40 хвилин, у свинину – за 20 хвилин.
- Маринад готовий.
Гірчичний маринадІнгредієнти:
– 1 столова ложка гірчиці;
– 2 столова ложка майонезу;
– 4 – 5 цибулин;
– чорний перець;
– 1 лимон;
– лавровий лист;
– хмелі-сунелі;
– сіль.
Приготування:
- Свинина і гірчично-майонезний соус дуже добре поєднуються. М'ясо нарізаємо шматками, змішуємо з сіллю, перцем, хмелі-сунелі, майонезом і гірчицею.
- Викладаємо шарами: шар м'яса, шар цибулі. Зверху заливаємо соком лимона. Залишаємо на годину в теплі, а потім перекладаємо в холодильник на 5 – 7 годин.
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