Три найкращі рецепти маринадів для шашлику

На вихідних погода обіцяє бути сонячною, а це означає, що настав час відпочинку на природі. Ми пропонуємо вам обрати свіже м'ясо та як слід замаринувати його для найкращого смаку.

Ми дібрали три рецепти найкращих маринадів для шашлику, які ви з легкістю можете повторити вдома. Обирайте свіже м'ясо, та готуйте із задоволенням.

Читайте також Смачний вибір для маленьких гурманів: чому курячі гомілки так подобаються дітям

Серед переліку три найпопулярніші маринади: на кефірі, з гірчицею та майонезом та з ківі.

Маринад з кефіром

– 500 грамів свинини;– 1 літр кефіру;– 2 головки ріпчастої цибулі;– сіль, чорний мелений перець, кінза.

Приготування:

Свинину нарізаємо шматками.

Викладаємо м'ясо одним шаром, далі додаємо кільця цибулі. Солимо, перчимо та посипаємо кінзою.

Заливаємо кефіром. Потім повторюємо те ж саме, зробивши другий шар.

Маринуємо все в холодильнику добу.

Маринад з ківі

– 1 кілограм будь-якого м'яса;– 3 – 4 великі цибулини;– 1 ківі;– 1 склянка мінеральної води з газом;– сіль, спеції.

Приготування:

Змішуємо великі шматки м'яса з цибулею і спеціями. Перекладаємо в каструлю або емальований посуд і заливаємо мінералкою так, щоб покрити всі шматочки.

Прибираємо в холодильник на 10 – 12 годин.

Готуємо з ківі кашку. Залежно від виду м'яса задаємо час, коли додати кашку: в яловичину – за 1,5 години до приготування, в баранину – за 40 хвилин, у свинину – за 20 хвилин.

Маринад готовий.

Гірчичний маринад

– 1 столова ложка гірчиці;– 2 столова ложка майонезу;– 4 – 5 цибулин;– чорний перець;– 1 лимон;– лавровий лист;– хмелі-сунелі;– сіль.

Приготування:

Свинина і гірчично-майонезний соус дуже добре поєднуються. М'ясо нарізаємо шматками, змішуємо з сіллю, перцем, хмелі-сунелі, майонезом і гірчицею.

Викладаємо шарами: шар м'яса, шар цибулі. Зверху заливаємо соком лимона. Залишаємо на годину в теплі, а потім перекладаємо в холодильник на 5 – 7 годин.

Смачного!

Сподобалися рецепти? спробуйте також приготувати на зиму. Це дуже смачно і легко!