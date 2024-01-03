Ви забудете про квашену капусту: рецепт найкращої закуски від зіркового судді "МастерШеф"
3 січня 2024, 16:10Читать новость на русском
Джерело:Володимир Ярославський
Капусту можна не лише заквасити, а й замаринувати. Смачна та хрумка закуска буде готовою вже через кілька годин.
Суддя проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився своїм простим рецептом. Для нього вам потрібні лише найпростіші інгредієнти та трохи часу.
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Рецепт маринованої капусти
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
– 300 грамів капусти;
– 250 грамів води;
– 30 грамів яблучного оцту;
– 10 грамів солі;
– 30 грамів цукру;
– трішки гвоздики, зірочка бадьяну, коріандр, фенхель;
– олія за бажанням.
Приготування:
- Капусту тоненько нашаткуйте, добре перемніть з сіллю і помістіть у півлітрову банку.
- Воду з усіма спеціями, цукром і оцтом доведіть до кипіння.
- Залийте капусту щойно знятим з плити маринадом. Зверху можна додати трохи олії.
- Ще гарячу банку поставте у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб капуста добре промаринувалася. Охолодіть і дайте постояти до вечора. Якщо залишити капусту маринуватися на 1 – 2 дні, її смак стане ще кращим.