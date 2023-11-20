Хрумка закуска, яка сподобається всім: швидкий рецепт маринованої капусти з перцем

20 листопада 2023, 17:38
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Джерело:

Shuba

Капуста – чудовий овоч, який можна тушкувати, квасити, маринувати чи навіть їсти сирим. Спробуйте приготувати з неї неймовірну закуску з болгарським перцем.

Окрім болгарських перців, можна також взяти перець чилі, який надасть гостроти. Можна додати й редьку, редиску чи селеру.

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Покроковий рецепт маринованої капусти з перцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм капусти;
– 200 грамів болгарського червоного перцю;
– 200 грамів моркви;
– 2 цибулі;
– 75 мілілітрів оцту;
– 40 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– половина чайної ложки гірчиці;
– 2 лаврових листи;
– 5 горошин духмяного перцю.


Перець додасть маринованій капусті особливого смаку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Усі овочі помийте, витріть насухо і поріжте довільними шматками.
  2. У мисці змішайте оцет, цукор, сіль, гірчицю, лавровий лист і духмяний перець. 
  3. Додайте в маринад порізані овочі та добре перемішайте.
  4. Залиште капусту на добу, а потім перекладіть в банки та поставте зберігатися в холодильник. При подачі збризніть олією.
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Автор: Ольга Котів