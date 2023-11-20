Хрумка закуска, яка сподобається всім: швидкий рецепт маринованої капусти з перцем
20 листопада 2023, 17:38Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Капуста – чудовий овоч, який можна тушкувати, квасити, маринувати чи навіть їсти сирим. Спробуйте приготувати з неї неймовірну закуску з болгарським перцем.
Окрім болгарських перців, можна також взяти перець чилі, який надасть гостроти. Можна додати й редьку, редиску чи селеру.
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Покроковий рецепт маринованої капусти з перцем
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
– 1 кілограм капусти;
– 200 грамів болгарського червоного перцю;
– 200 грамів моркви;
– 2 цибулі;
– 75 мілілітрів оцту;
– 40 грамів цукру;
– 20 грамів солі;
– половина чайної ложки гірчиці;
– 2 лаврових листи;
– 5 горошин духмяного перцю.
Перець додасть маринованій капусті особливого смаку / Фото Unsplash
Приготування:
- Усі овочі помийте, витріть насухо і поріжте довільними шматками.
- У мисці змішайте оцет, цукор, сіль, гірчицю, лавровий лист і духмяний перець.
- Додайте в маринад порізані овочі та добре перемішайте.
- Залиште капусту на добу, а потім перекладіть в банки та поставте зберігатися в холодильник. При подачі збризніть олією.