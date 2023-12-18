Ви забудете про консервовані огірки та помідори: готуємо американську закуску з цибулі

18 грудня 2023, 23:18
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Джерело:

mediterranean.diet.plan

Цю смачну та хрумку закуску з цибулі можна приготувати за лічені хвилини та спожити того ж дня. Вона сподобається багатьом, адже має неймовірний солодко-гострий смак.

Така цибуля чудово підходить до м'ясних, та рибних страв. Окрім цього, її можна додавати до бургерів та салатів.

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Рецепт американської маринованої цибулі

  • Час: 15 хвилин + 6 годин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 фіолетові цибулини;
– 60 мілілітрів оцту (виноградного або яблучного);
– окріп, щоб заповнити банку;
– 2 столові ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– кілька зерен гірчиці та чорного перцю за бажанням.

Приготування:

  1. Наріжте цибулю кільцями.
  2. Додайте цукор, сіль, перець, зерна гірчиці, оцет і достатньо окропу, щоб заповнити банку на 300 мілілітрів.
  3. Закрийте кришкою, переверніть 2 – 3 рази та дайте суміші перемішатися.
  4. Приблизно через 6 годин маринована цибуля буде готова. 
  5. Готовий продукт зберігайте в холодильнику.
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Автор: Ольга Котів