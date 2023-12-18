Ви забудете про консервовані огірки та помідори: готуємо американську закуску з цибулі
18 грудня 2023, 23:18Читать новость на русском
Джерело:mediterranean.diet.plan
Цю смачну та хрумку закуску з цибулі можна приготувати за лічені хвилини та спожити того ж дня. Вона сподобається багатьом, адже має неймовірний солодко-гострий смак.
Така цибуля чудово підходить до м'ясних, та рибних страв. Окрім цього, її можна додавати до бургерів та салатів.
Варто спробувати Експрес-вечеря без турбот: як приготувати смачні страви всього за 20 хвилин
Рецепт американської маринованої цибулі
- Час: 15 хвилин + 6 годин
- Порцій: 2
– 3 фіолетові цибулини;
– 60 мілілітрів оцту (виноградного або яблучного);
– окріп, щоб заповнити банку;
– 2 столові ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– кілька зерен гірчиці та чорного перцю за бажанням.
Приготування:
- Наріжте цибулю кільцями.
- Додайте цукор, сіль, перець, зерна гірчиці, оцет і достатньо окропу, щоб заповнити банку на 300 мілілітрів.
- Закрийте кришкою, переверніть 2 – 3 рази та дайте суміші перемішатися.
- Приблизно через 6 годин маринована цибуля буде готова.
- Готовий продукт зберігайте в холодильнику.