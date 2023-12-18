Ви забудете про консервовані огірки та помідори: готуємо американську закуску з цибулі

Цю смачну та хрумку закуску з цибулі можна приготувати за лічені хвилини та спожити того ж дня. Вона сподобається багатьом, адже має неймовірний солодко-гострий смак.

Така цибуля чудово підходить до м'ясних, та рибних страв. Окрім цього, її можна додавати до бургерів та салатів.

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Рецепт американської маринованої цибулі

Час : 15 хвилин + 6 годин

: 15 хвилин + 6 годин Порцій: 2

– 3 фіолетові цибулини;– 60 мілілітрів оцту (виноградного або яблучного);– окріп, щоб заповнити банку;– 2 столові ложки солі;– 1 чайна ложка цукру;– кілька зерен гірчиці та чорного перцю за бажанням.

Приготування:

Наріжте цибулю кільцями. Додайте цукор, сіль, перець, зерна гірчиці, оцет і достатньо окропу, щоб заповнити банку на 300 мілілітрів. Закрийте кришкою, переверніть 2 – 3 рази та дайте суміші перемішатися. Приблизно через 6 годин маринована цибуля буде готова. Готовий продукт зберігайте в холодильнику.