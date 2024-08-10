Найкращий додаток до м'яса: рецепт маринованої цибулі на зиму

10 серпня 2024, 22:54
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Маринована цибуля ідеально пасує до м'яса. Спробуйте приготувати її на зиму.

Маринована цибуля готується дуже просто. Швидше за все, все потрібне вже є у вас вдома.

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Маринована цибуля

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм цибулі шалот;
– 2 літри води;
– 2 лаврові листки;
– 1 гвоздика;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів солі;
– 0,3 чайної ложки зерен гірчиці;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 200 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

  1. Відберіть маленькі цибулинки до 3 сантиметрів. Почистьте їх та помийте. Бланшуйте цибулю 2 – 3 хвилини в окропі.
  2. На дно банок покладіть лавровий лист, перець, гвоздику, гірчицю у зернах та коріандр. Туди ж закладіть цибулю.
  3. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор та оцет і зваріть маринад. Доведіть до температури приблизно 70 градусів і залийте цибулю.
  4. Банки стерилізуйте 7 – 8 хвилин після закипання води в каструлі. Закрутіть, переверніть та закутайте старою ковдрою до повного вистигання.
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