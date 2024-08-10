Найкращий додаток до м'яса: рецепт маринованої цибулі на зиму

Маринована цибуля ідеально пасує до м'яса. Спробуйте приготувати її на зиму.

Маринована цибуля готується дуже просто. Швидше за все, все потрібне вже є у вас вдома.

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Маринована цибуля

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 1 кілограм цибулі шалот;– 2 літри води;– 2 лаврові листки;– 1 гвоздика;– 2 горошинки духмяного перцю;– 50 грамів цукру;– 50 грамів солі;– 0,3 чайної ложки зерен гірчиці;– 1 чайна ложка коріандру;– 200 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

Відберіть маленькі цибулинки до 3 сантиметрів. Почистьте їх та помийте. Бланшуйте цибулю 2 – 3 хвилини в окропі. На дно банок покладіть лавровий лист, перець, гвоздику, гірчицю у зернах та коріандр. Туди ж закладіть цибулю. У каструлі змішайте воду, сіль, цукор та оцет і зваріть маринад. Доведіть до температури приблизно 70 градусів і залийте цибулю. Банки стерилізуйте 7 – 8 хвилин після закипання води в каструлі. Закрутіть, переверніть та закутайте старою ковдрою до повного вистигання.