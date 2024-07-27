Закуска-обманка: готуємо мариновані баклажани, які смакуватимуть, як гриби
27 липня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:"Смаколики Юлі"
Ці мариновані баклажани дуже легко сплутати з грибами. Вони точно сподобаються вашим близьким.
Такі баклажани готуються зовсім не важко. Вони здивують усіх.
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Баклажани зі смаком грибів
- Час: 1 година
- Порцій: 4
– 1 кілограм баклажанів;
– 5 грамів солі;
– 40 мілілітрів олії;
– 2 цибулини.
Для маринаду:
– 75 мілілітрів води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 40 мілілітрів оцту 9%;
– 6 грамів чорного перцю горошком;
– 1 лавровий листок.
Приготування:
- Баклажани почистьте і наріжте кубиками. Посоліть, перемішайте і залиште на 30 хвилин.
- Злийте рідину, розігрійте пательню з олією, покладіть у неї баклажани та смажте, помішуючи, до готовності.
- Цибулю почистьте і наріжте півкільцями.
- Для маринаду закип'ятіть воду, додайте сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком, оцет і доведіть до кипіння.
- У миску викладіть шарами баклажани та цибулю, залийте гарячим маринадом. Дайте охолонути.
- Потім перекладіть баклажани у контейнер, зверху поставте невеликий вантаж і поставте в холодильник на 2 дні.