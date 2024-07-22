Кабачки із соусом сацебелі: рецепт на зиму без стерилізації
22 липня 2024, 19:59Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мариновані кабачки точно стануть в пригоді взимку. Спробуйте приготувати їх із соусом сацебелі.
Така закрутка точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.
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Кабачки із сацебелі
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 6
– 1 кілограм кабачків;
– 4 зубчики часнику;
– 50 грамів червоного болгарського перцю;
– 150 грамів сацебелі;
– 10 грамів солі;
– 20 грамів цукру;
– 40 мілілітрів олії;
– 25 мілілітрів оцту 9%.
Приготування:
- Болгарський перець почистьте від насіння та наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з кабачками. Часник подрібніть.
- Кабачки та перець перекладіть у велику металеву миску, додайте сіль і цукор, влийте олію, оцет, соус сацебелі. Перемішайте та залиште при кімнатній температурі на 30 – 40 хвилин.
- Проваріть овочі 30 хвилин, помішуючи, без кришки. Додайте часник і варіть ще 10 хвилин.
- Гарячий салат розкладіть в стерилізовані банки, герметично закрутіть. Переверніть догори дном, накрийте ковдрою і залиште на 8 годин. Зберігайте в прохолодному місці.