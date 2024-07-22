Кабачки із соусом сацебелі: рецепт на зиму без стерилізації

Мариновані кабачки точно стануть в пригоді взимку. Спробуйте приготувати їх із соусом сацебелі.

Така закрутка точно сподобається вашим близьким. Обов'язково втільте в життя цей простий рецепт.

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Кабачки із сацебелі

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

– 1 кілограм кабачків;– 4 зубчики часнику;– 50 грамів червоного болгарського перцю;– 150 грамів сацебелі;– 10 грамів солі;– 20 грамів цукру;– 40 мілілітрів олії;– 25 мілілітрів оцту 9%.

Приготування:

Болгарський перець почистьте від насіння та наріжте кубиком. Те ж саме зробіть з кабачками. Часник подрібніть. Кабачки та перець перекладіть у велику металеву миску, додайте сіль і цукор, влийте олію, оцет, соус сацебелі. Перемішайте та залиште при кімнатній температурі на 30 – 40 хвилин. Проваріть овочі 30 хвилин, помішуючи, без кришки. Додайте часник і варіть ще 10 хвилин. Гарячий салат розкладіть в стерилізовані банки, герметично закрутіть. Переверніть догори дном, накрийте ковдрою і залиште на 8 годин. Зберігайте в прохолодному місці.