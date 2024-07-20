Закарпатський рецепт, який вразить всіх: мариновані кабачки з кетчупом чилі

20 липня 2024, 15:59
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Джерело:

"Закарпатська Господиня"

Мариновані кабачки – дуже смачна закуска, яка точно стане в пригоді взимку. Спробуйте приготувати їх з гострим кетчупом.

Кабачки будуть хрумкими та дуже апетитними. Вони стануть чудовою заміною маринованим огіркам.

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Кабачки з гострим кетчупом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 1 літр води;
– 200 мілілітрів оцту 9%;
– 120 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі;
– гілочка кропу;
– 250 грамів гострого кетчупу;
– гілочка петрушки;
– листя хрону до смаку;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– 1 суцвіття гвоздики;
– 5 горошин чорного перцю;
– 1 червоний солодкий перець.

Інгредієнти:

  1. Вимийте кабачки та обріжте плодоніжки. Вимитий перець очистьте від серцевини та наріжте соломкою. Помийте та обсушіть на рушнику зелень. Почистьте часник та цибулю.
  2. Налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет та додайте кетчуп. Закип'ятіть.
  3. На дно банок покладіть нарізане або порване листя хрону, гілочки петрушки та кропу, шматочки солодкого перцю.
  4. Часник наріжте кружальцями, а цибулю – кільцями. Також додайте в банки разом з гвоздикою і перцем. 
  5. Наріжте кабачки кружальцями шириною 1 – 2 сантиметри та покладіть їх у банки. Залийте гарячим маринадом доверху та накрийте металевою кришкою.
  6. Дно великої каструлі застеліть рушником. Поставте туди банки, налийте гарячої води на 3 чверті. Кип'ятіть 15 – 20 хвилин. Далі закрутіть кришки ключем, переверніть банки кришками догори та закутайте ковдрою до остигання.

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Автор: Ольга Котів