Закарпатський рецепт, який вразить всіх: мариновані кабачки з кетчупом чилі
20 липня 2024, 15:59Читать новость на русском
Джерело:"Закарпатська Господиня"
Мариновані кабачки – дуже смачна закуска, яка точно стане в пригоді взимку. Спробуйте приготувати їх з гострим кетчупом.
Кабачки будуть хрумкими та дуже апетитними. Вони стануть чудовою заміною маринованим огіркам.
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Кабачки з гострим кетчупом
- Час: 1 година
- Порцій: 2
– 3 кабачки;
– 1 літр води;
– 200 мілілітрів оцту 9%;
– 120 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі;
– гілочка кропу;
– 250 грамів гострого кетчупу;
– гілочка петрушки;
– листя хрону до смаку;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 горошинки духмяного перцю;
– 1 суцвіття гвоздики;
– 5 горошин чорного перцю;
– 1 червоний солодкий перець.
Інгредієнти:
- Вимийте кабачки та обріжте плодоніжки. Вимитий перець очистьте від серцевини та наріжте соломкою. Помийте та обсушіть на рушнику зелень. Почистьте часник та цибулю.
- Налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет та додайте кетчуп. Закип'ятіть.
- На дно банок покладіть нарізане або порване листя хрону, гілочки петрушки та кропу, шматочки солодкого перцю.
- Часник наріжте кружальцями, а цибулю – кільцями. Також додайте в банки разом з гвоздикою і перцем.
- Наріжте кабачки кружальцями шириною 1 – 2 сантиметри та покладіть їх у банки. Залийте гарячим маринадом доверху та накрийте металевою кришкою.
- Дно великої каструлі застеліть рушником. Поставте туди банки, налийте гарячої води на 3 чверті. Кип'ятіть 15 – 20 хвилин. Далі закрутіть кришки ключем, переверніть банки кришками догори та закутайте ковдрою до остигання.