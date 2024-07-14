Ваші рідні будуть в захваті: готуємо мариновані кабачки, які сподобаються всім

Кабачки можна не лише смажити, а й маринувати. Вони ідеально замінять консервовані огірки.

Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Мариновані кабачки

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

– 1 – 2 кабачки;– 1 морква;– 1 болгарський перець;– 1 цибулина;– 2 зубчики часнику;– 2 – 3 горошинки духмяного перцю;– суцвіття кропу;– 1 лавровий лист;– олія, сіль, цукор, оцет до смаку.

Приготування:

Почистьте цибулю та моркву і поріжте їх кільцями. Приберіть зерна з болгарського перцю та поріжте його шматочками. Кабачки добре помийте та поріжте кільцями. У стерилізовані банки викладіть духмяний перець, лавровий лист, суцвіття кропу, часник, цибулю, моркву, 2 – 3 скибочки болгарського перцю та кабачки. Засипте 1 столову ложку солі, олію і по 2 столові ложки цукру та оцту. Залийте окропом. Нещільно прикрийте стерилізованою кришкою. Варіть після закипання 10 хвилин, після чого закачайте банку.

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