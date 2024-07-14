Ваші рідні будуть в захваті: готуємо мариновані кабачки, які сподобаються всім

14 липня 2024, 15:22
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Джерело:

Cookpad

Кабачки можна не лише смажити, а й маринувати. Вони ідеально замінять консервовані огірки.

Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.

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Мариновані кабачки

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 – 2 кабачки;
– 1 морква;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибулина;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 горошинки духмяного перцю;
– суцвіття кропу;
– 1 лавровий лист;
– олія, сіль, цукор, оцет до смаку.

Приготування:

  1. Почистьте цибулю та моркву і поріжте їх кільцями. Приберіть зерна з болгарського перцю та поріжте його шматочками. Кабачки добре помийте та поріжте кільцями.
  2. У стерилізовані банки викладіть духмяний перець, лавровий лист, суцвіття кропу, часник, цибулю, моркву, 2 – 3 скибочки болгарського перцю та кабачки.
  3. Засипте 1 столову ложку солі, олію і по 2 столові ложки цукру та оцту. Залийте окропом.
  4. Нещільно прикрийте стерилізованою кришкою. Варіть після закипання 10 хвилин, після чого закачайте банку.
Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати смачний салат

з кабачків.

Автор: Ольга Котів