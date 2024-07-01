Надзвичайно хрумкі та апетитні: рецепт розкішних маринованих огірків
1 липня 2024, 20:40Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Мариновані огірки є ідеальним додатком до обіду чи вечері. Особливо актуальними вони стануть взимку.
Для приготування маринаду знадобиться звичайна міцна гірчиця. Такі огірки будуть дуже ароматними та смачними.
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Мариновані огірки
- Час: 2 години 10 хвилин
- Порцій: 10
– 130 грамів гірчиці;
– 2 літри води;
– 300 грамів цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 400 мілілітрів оцту;
– 3 кілограми огірків;
– 10 зубчиків часнику;
– 10 грамів чорного перцю горошком;
– 10 горошин духмяного перцю;
– 10 листків смородини;
– 5 парасольок кропу;
– 5 листків вишні.
Приготування:
- Замочіть огірки на 2 – 3 години.
- Для маринаду в каструлі змішайте воду, гірчицю, цукор, сіль та оцет. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Вимийте 5 літрових банок. У кожну покладіть по 2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного й духмяного перцю, порівну розподіліть зелень. Щільно закладіть миті огірки.
- Залийте маринадом та прикрийте кришками.
- На дно глибокої каструлі постеліть тканину чи рушник. Поставте туди банки з огірками, залийте водою по "плечики" і доведіть до кипіння. Проваріть 7 – 10 хвилин.
- Після цього одразу дістаньте і закрутіть кришками. Переверніть банки догори дном, вкутайте і лишіть остигати. Зберігайте в темному прохолодному місці.