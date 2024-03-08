Смачна закуска за 10 хвилин: простий рецепт розкішних маринованих печериць

8 березня 2024, 01:10
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Джерело:

karinafisenkova

Смачну закуску можна зробити дуже швидко. На мариновані печериці вам потрібно буквально 10 хвилин.

Їх можна їсти самостійно чи додавати до різних салатів. У будь-якому вигляді такі гриби будуть дуже апетитними.

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Мариновані печериці за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів печериць;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 гвоздики;
– 0,5 чайної ложки зерен гірчиці;
– 2 лаврові листки;
– 50 грамів оцту;
– 40 мілілітрів олії;
– 10 зернят перцю горошком і духмяного;
– 3 зубчики часнику.

Приготування:

  1. Змішайте усі інгредієнти для маринаду в каструлі. Підігрійте до розчинення цукру.
  2. Всипте помиті печериці та 3 зубчики часнику. Проваріть 5 – 6 хвилин.
  3. Дайте охолонути, перелийте в банку з кришкою і зберігайте в холодильнику
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Автор: Ольга Котів