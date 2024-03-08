Смачна закуска за 10 хвилин: простий рецепт розкішних маринованих печериць
8 березня 2024, 01:10Читать новость на русском
Джерело:karinafisenkova
Смачну закуску можна зробити дуже швидко. На мариновані печериці вам потрібно буквально 10 хвилин.
Їх можна їсти самостійно чи додавати до різних салатів. У будь-якому вигляді такі гриби будуть дуже апетитними.
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Мариновані печериці за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження
- Порцій: 4
– 500 грамів печериць;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 гвоздики;
– 0,5 чайної ложки зерен гірчиці;
– 2 лаврові листки;
– 50 грамів оцту;
– 40 мілілітрів олії;
– 10 зернят перцю горошком і духмяного;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- Змішайте усі інгредієнти для маринаду в каструлі. Підігрійте до розчинення цукру.
- Всипте помиті печериці та 3 зубчики часнику. Проваріть 5 – 6 хвилин.
- Дайте охолонути, перелийте в банку з кришкою і зберігайте в холодильнику