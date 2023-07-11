Мариновані печериці за кілька годин – до столу чи на закрутку

11 липня 2023, 17:20
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Джерело:

Ліза Глінська

Цей рецепт закрутки на зиму справжній скарб для господинь. Його не тільки легко готувати, а й надзвичайно швидко.

Мариновані гриби – це швидка закуска на столі без жодних перебільшень. Він стане помічником на кухні, адже смачна закуска буде готовою залічені години.

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Найкраще для закрутки підійдуть печериці, але його можна повторювати і з гливами чи білими грибами. Спробуйте і ви захочете добавки.

Рецепт маринованих печериць за лічені години

  • Час: 8 – 10 годин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів грибів;
– 1 столова ложка солі (без гірки);
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 4 чайні ложки 9% оцту;
– лавровий лист;
– 5 – 6 горошків чорного перцю;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 4 – 5 зубчиків часнику;
– свіжа зелень (петрушка, кінза).

Приготування:

  • Ретельно промиваємо гриби проточною водою. Відварюємо їх у підсоленій воді близько 10 хвилин.
  • Для приготування маринаду змішуємо соняшникову олію, соус, сіль, цукор, чорний перець горошком, лавровий лист, часник та свіжу зелень. Перемішуємо.
  • Повністю зливаємо воду з грибів. Гриби додаємо до маринаду та перемішуємо.
  • Накриваємо гриби харчовою плівкою, залишаємо на 10 – 12 годин в холодильнику. Гриби готові до вживання.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак