Ідеальна закуска за 10 хвилин: готуємо фантастичні мариновані печериці
18 червня 2024, 20:42Читать новость на русском
Джерело:yuliia.senych
Якщо гості прийшли несподівано, скористайтеся цим простим рецептом. На маринування печериць потрібно буквально кілька хвилин.
Такі гриби є чудовим додатком до інших страв. Вони точно сподобаються всім.
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Мариновані печериці за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження
- Порцій: 4
– 50 грамів печериць;
– 0,5 столової ложки солі;
– 2 столові ложки олії;
– 3 столові ложки винного оцту;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 4 – 6 горошин перцю;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 – 3 зубчики часнику.
Дивіться, як маринувати печериці: відео
Приготування:
- Печериці добре помийте та покладіть у каструлю.
- До грибів додайте сіль, цукор, олію, оцет, перець горошком та лавровий лист.
- Часник подрібніть і теж додайте до грибів.
- Поставте каструлю на плиту на середній вогонь і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою та залиште прокипіти ще 10 хвилин. Охолодіть.
- Гриби можна їсти одразу, а можна поставити їх в холодильник ще ліпше настоятися на 4 – 6 годин чи на ніч.