Ідеальна закуска за 10 хвилин: готуємо фантастичні мариновані печериці

18 червня 2024, 20:42
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Джерело:

yuliia.senych

Якщо гості прийшли несподівано, скористайтеся цим простим рецептом. На маринування печериць потрібно буквально кілька хвилин.

Такі гриби є чудовим додатком до інших страв. Вони точно сподобаються всім.

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Мариновані печериці за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів печериць;
– 0,5 столової ложки солі;
– 2 столові ложки олії;
– 3 столові ложки винного оцту;
– 2 – 3 лаврові листки;
– 4 – 6 горошин перцю;
– 1 столова ложка цукру;
– 2 – 3 зубчики часнику.

Дивіться, як маринувати печериці: відео

Приготування:

  1. Печериці добре помийте та покладіть у каструлю.
  2. До грибів додайте сіль, цукор, олію, оцет, перець горошком та лавровий лист.
  3. Часник подрібніть і теж додайте до грибів.
  4. Поставте каструлю на плиту на середній вогонь і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою та залиште прокипіти ще 10 хвилин. Охолодіть.
  5. Гриби можна їсти одразу,  а можна поставити їх в холодильник ще ліпше настоятися на 4 – 6 годин чи на ніч.

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Автор: Ольга Котів