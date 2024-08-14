Найкраща закрутка на зиму: готуємо консервовані помідори чері

14 серпня 2024, 16:56
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Автор: Ольга Котів

Джерело:

Shuba

Консервовані томати чері ще смачніші, ніж звичайні. Окрім цього, їх дуже зручно їсти.

Радимо спробувати скористатися цим простим рецептом. З ним у вас точно все вдасться.

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Консервовані помідори чері

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма томатів чері;
– 4 зубчики часнику;
– 10 грамів петрушки;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошин чорного перцю;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 50 грамів цукру;
– 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

  1. Помідори та петрушку помийте й обсушіть.
  2. Томати проколіть зубочисткою в одному місці.
  3. Часник почистьте та наріжте шматочками.
  4. На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та перець. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин.
  5. Злийте воду з помідорів в каструлю та закип'ятіть. Додайте сіль, цукор і добре перемішайте. Далі влийте оцет і вимкніть вогонь.
  6. Залийте помідори гарячим маринадом та закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте й залиште охолоджуватись.
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