Найкраща закрутка на зиму: готуємо консервовані помідори чері
14 серпня 2024, 16:56Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Консервовані томати чері ще смачніші, ніж звичайні. Окрім цього, їх дуже зручно їсти.
Радимо спробувати скористатися цим простим рецептом. З ним у вас точно все вдасться.
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Консервовані помідори чері
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
– 1,5 кілограма томатів чері;
– 4 зубчики часнику;
– 10 грамів петрушки;
– 2 лаврові листки;
– 6 горошин чорного перцю;
– 1 літр води;
– 2 столові ложки солі;
– 50 грамів цукру;
– 40 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори та петрушку помийте й обсушіть.
- Томати проколіть зубочисткою в одному місці.
- Часник почистьте та наріжте шматочками.
- На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та перець. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин.
- Злийте воду з помідорів в каструлю та закип'ятіть. Додайте сіль, цукор і добре перемішайте. Далі влийте оцет і вимкніть вогонь.
- Залийте помідори гарячим маринадом та закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте й залиште охолоджуватись.