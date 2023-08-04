Зимова консервація помідорів половинками, яка вмить зникає зі столу
4 серпня 2023, 17:19Читать новость на русском
Джерело:No spoon necessary
З помідорів можна приготувати багато цікавих та ситних страв і закусок. Ми пропонуємо спробувати їх маринованими половинками.
Ми впевнені, що ви їх куштували, але чи пробували повторити вдома? Така закуска з помідорів підійде як до буденного столу, так і до святкового.
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Рецепт маринованих помідорів половинками надзвичайно простий та доступний. Його зможе приготувати кожен.
Мариновані помідори половинками
- Час: 60 хвилин
- Порції: розрахунок на 1 літрову банку
– помідори "сливки";
– лавровий лист;
– гвоздика;
– петрушка;
– цибуля ріпчаста;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, розріжте їх навпіл.
- На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.
- Викладіть зверху половинки помідорів.
- Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.
- У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.
- Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати обов'язкові закрутки серпня за нашими рецептами.