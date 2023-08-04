Зимова консервація помідорів половинками, яка вмить зникає зі столу

З помідорів можна приготувати багато цікавих та ситних страв і закусок. Ми пропонуємо спробувати їх маринованими половинками.

Ми впевнені, що ви їх куштували, але чи пробували повторити вдома? Така закуска з помідорів підійде як до буденного столу, так і до святкового.

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Рецепт маринованих помідорів половинками надзвичайно простий та доступний. Його зможе приготувати кожен.

Мариновані помідори половинками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: розрахунок на 1 літрову банку

– помідори "сливки";– лавровий лист;– гвоздика;– петрушка;– цибуля ріпчаста;– 2 чайні ложки цукру;– 1 столова ложка оцту;– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

Ретельно помийте помідори, розріжте їх навпіл.

На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.

Викладіть зверху половинки помідорів.

Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.

У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.

Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Смачного!

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