Зимова консервація помідорів половинками, яка вмить зникає зі столу

4 серпня 2023, 17:19
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Джерело:

No spoon necessary

З помідорів можна приготувати багато цікавих та ситних страв і закусок. Ми пропонуємо спробувати їх маринованими половинками.

Ми впевнені, що ви їх куштували, але чи пробували повторити вдома? Така закуска з помідорів підійде як до буденного столу, так і до святкового.

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Рецепт маринованих помідорів половинками надзвичайно простий та доступний. Його зможе приготувати кожен.

Мариновані помідори половинками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: розрахунок на 1 літрову банку
Інгредієнти:
– помідори "сливки";
– лавровий лист;
– гвоздика;
– петрушка;
– цибуля ріпчаста;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту;
– 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  • Ретельно помийте помідори, розріжте їх навпіл.
  • На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.
  • Викладіть зверху половинки помідорів.
  • Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.
  • У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.
  • Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак