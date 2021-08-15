Мариновані помідори на будь-який смак: рецепти по-грузинськи, солодкі помідори та без розсолу
15 серпня 2021 , 16:05Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Закрити помідорина зиму – задання №1 для кожної господині. Ми підготували для вас 5 рецептів маринованих помідорів на будь-який смак.
Рецепти маринованих помідорів розраховані на 1 літрову банку. В разі зміни пропорцій, дивіться підказку в прописаних порціях рецепта.
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Мариновані помідори половинками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1 літрова банка
Мариновані помідори / Фото Кухар
– помідори "сливики";
– лавровий лист;
– гвоздика;
– петрушка;
– цибуля ріпчаста;
– 2 ч. л. цукру;
– 1 ст. л. оцту;
– 1 ч. л. солі.
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Розріжте помідори навпіл.
- На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.
- Викладіть зверху половинки помідорів.
- Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.
- У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.
- Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Помідори готові. Смачного!
Солодкі мариновані помідори
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 літрові банки
Мариновані помідори / Фото Наш день
– маленькі тверді помідори;
– 1 головка часнику;
– 23 ст. л. солі;
– 6 ст. л. меду;
– 3 суцвіття кропу;
– 2 листки хрону;
– 6 листків чорної смородини;
– 6 шт. гвоздики;
– 9 горошин чорного перцю;
– 2,5 л води.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, зріжте верхівки та зробіть в центрі надрізи.
- Часник наріжте пластинками та нашпигуйте помідори.
- У стерилізовані банки викладіть хрін, кріп, листя смородини та помідори.
- Перелийте воду в каструлю, додайте перець, гвоздику, сіль, мед та доведіть до кипіння.
- Залийте помідори окропом та накрийте кришками. Залишіть помідори настоятися 5 – 10 хвилин.
- Злийте маринад та знову доведіть до кипіння.
- Повторіть цей процес два рази. Закрийте банки кришками та переверніть.
- Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Помідори по-грузинськи
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Мариновані помідори / Фото Їсти
– помідори;
– ½ моркви;
– 1 болгарський перець;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1 ч. л. солі;
– 30 г цукру;
– 30 мл оцту;
– кріп;
– петрушка;
– чорний перець горошком.
Приготування:
- Наріжте моркву кільцями. Викладіть її на дно банки разом з часником та зеленню.
- Наріжте почищений перець та цибулю шматочками, викладіть на дно банки. Зверху додайте помідорів.
- Закип'ятіть воду та залийте окропом овочі. Накрийте банки кришками та залишіть на 20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю та додайте цукор, сіль, перець і знову доведіть до кипіння.
- Влийте в банку оцет та залийте гарячим маринадом. Закатайте заготовки кришками та переверніть догори дном.
- Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Зелені помідори з морквою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 3
Мариновані помідори / Фото 1000 меню
– зелені помідори;
– морква;
– часник;
– перець чилі;
– 1 л води;
– 1 ст. л. солі;
– 1 ч. л. цукру;
– 1 ст. л. оцту;
– чорний перець горошком;
– гвоздика;
– духмяний перець;
– коріандр;
– лавровий лист.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, зробіть надріз по центру, але не до кінця.
- Моркву наріжте кільцями, а часник пластинками.
- У кожен помідор вставте моркву та часник.
- Перекладіть помідори в стерилізовані банки. В кожну банку додайте гострий перець.
- Для маринаду доведіть до кипіння в каструлі спеції, оцет, воду та залийте ним помідори.
- Стерилізуйте банки 15 хвилин та закрийте кришками.
- Переверніть їх, накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Помідори без розсолу "всуху"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Мариновані помідори / Фото Їсти
– помідори;
– сприт з розрахунку 1 ч. л. на 1 л банку.
Приготування:
- Ретельно помийте помідори. Всі овочі повинні бути твердим та без зовнішніх пошкоджень.
- Висушіть помідори на паперовому рушнику.
- Простерилізуйте банки і кришки.
- У підготовлену банку вилийте спирт та підпаліть довгою паличкою. Будьте обережні, щоб не обпалити лице чи руки.
- Після того, як спирт спалахне і прогорить повністю, швиденько покладіть підготовлені помідори і закрутіть банки.
- Такі помідори можна зберігати в прохолодному місці протягом 2 – 3 місяців. Вони зберігають свіжий вигляд та смак. Смачного!