Мариновані шампіньйони за 7 хвилин: готуємо топову закуску швидше, ніж сходити в магазин
9 лютого 2024, 20:45Читать новость на русском
Джерело:_lady.stegantseva_
Якщо хочеться маринованих шампіньйонів, не обов'язково бігти в магазин. Адже їх дуже просто можна зробити вдома.
Ви витратите буквально кілька хвилин. Окрім цього, потрібні лише найпростіші інгредієнти.
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Мариновані шампіньйони
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів шампіньйонів;
– 50 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 лаврові листки;
– 12 – 15 горошин чорного перцю;
– 3 зубчики часнику.
Приготування:
- У каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду. Відваріть помиті маленькі шампіньйони 7 хвилин після закипання.
- Перекладіть їх в баночку. За бажанням можна додати туди ж півкільця свіжої цибулі.
- Залиште маринуватися на ніч або просто до повного остигання.