Мариновані шампіньйони за 7 хвилин: готуємо топову закуску швидше, ніж сходити в магазин

9 лютого 2024, 20:45
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Джерело:

_lady.stegantseva_

Якщо хочеться маринованих шампіньйонів, не обов'язково бігти в магазин. Адже їх дуже просто можна зробити вдома.

Ви витратите буквально кілька хвилин. Окрім цього, потрібні лише найпростіші інгредієнти.

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Мариновані шампіньйони

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів шампіньйонів;
– 50 мілілітрів води;
– 50 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки оцту 9%;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 лаврові листки;
– 12 – 15 горошин чорного перцю;
– 3 зубчики часнику.

Приготування:

  1. У каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду. Відваріть помиті маленькі шампіньйони 7 хвилин після закипання.
  2. Перекладіть їх в баночку. За бажанням можна додати туди ж півкільця свіжої цибулі.
  3. Залиште маринуватися на ніч або просто до повного остигання.
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Автор: Ольга Котів