Існувало повірʼя: якщо зварити цибулю з отруйними або зараженими грибами – вона посиніє. Чи справді це так – розповідає 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Грибний день".

Чи працює цибуля для виявлення небезпечних грибів?

Для експерименту користувач варив свідомо отруйні гриби. Він додав до них цибулю – згідно із стереотипом, вона б мала посиніти.

Однак дива не сталося. Попри те, що гриби були отруйними, цибуля не змінила свого кольору.

Тому не варто довіряти подібним "народним" методам, про які йдеться у TikTok чи інших соціальних мережах.

Збирайте та готуйте лише ті, в безпеці яких ви точно впевнені.

