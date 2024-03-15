Можна пекти хоч щодня: готуємо мармуровий кекс "Тигреня"
15 березня 2024, 13:46Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кекс "Тигреня" дуже просто готувати. Тому це ідеальний варіант для щоденного чаювання.
Така смугаста випічка має дуже гарний та апетитний вигляд. Зокрема, такими ж є ніжне печиво "Зебра" та манник "Смугастик".
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Рецепт кексу "Тигреня"
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
– 140 грамів масла 73%;
– 150 грамів цукру;
– 3 яйця;
– 100 мілілітрів молока 2,5%;
– 200 грамів борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 20 грамів какао-порошку;
– 10 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте тепле масло, цукор і ванільний цукор. Збийте міксером до утворення пишної маси, після чого додайте яйця та знову збийте. Тоді влийте тепле молоко і перемішайте.
- Частинами додайте 180 грамів просіяного борошна з розпушувачем, перемішуючи. Розділіть тісто на дві рівні частини. В одну додайте 20 грамів борошна, а в другу просійте какао.
- Готове тісто викладіть в застелену форму в шаховому порядку або шарами. Зробіть візерунок зубочисткою. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 – 45 хвилин або до сухої зубочистки.