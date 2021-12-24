Мастер Шеф 11 сезон. Суперфінал: відомо хто переміг у кулінарному шоу

Хто стане переможцем 11 сезону "Мастер Шеф" та отримає головний приз проєкту – навчання в кулінарній школі у Франції та 300 тисяч гривень.

За крок до суперфіналу на чотирьох учасників кулінарного шоу "Мастер Шеф" чекає ще одне випробування від суддів проєкту: Ектора Хіменеса-Браво, Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської.

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Останній конкурс 11 сезону "Мастер Шеф"

Для кухарів-аматорів судді підготували справжній екзамен. Щоб визначити персональне завдання для кожного фіналіста "Мастер Шеф", судді розклали безліч карток з назвами: від кухні фюжн, до кухні країн Магрибу. Відповідно картки із завданням, кухарі мають приготувати потри страви.



Владислав Кулешов / Фото СТБ

Учасники по черзі підходили до суддів "Мастер Шеф" та обирали свою "долю". Ось, які картки дісталися кухарям:

Богдан – вегетаріанська кухня.

– вегетаріанська кухня. Женя – складно з простого.

– складно з простого. Світлана – страви з річкової риби.

– страви з річкової риби. Владислав – рибні страви трьох континентів.

На приготування страв у аматорів буде всього дві години, комірки з продуктами та девайсами – відкриті протягом всього конкурсу.

Час для випробування промайнув наче 1 хвилина, настав час вердиктів. Першою до суддів "Мастер Шеф" пішла Світлана. Жінка приготувала рибу трьома різними способами: зробила фарш, обсмажила її та папільйот. Щодо презентації страв, їм не вистачало охайності, кольорів та цікавих деталей. Судді також не відзначили особливих смаків у стравах, вони були "рівними" – не яскравими.



Світлана Ткаченко / Фото СТБ

Наступним до суддів "Мастер Шеф" пішов Владислав, йому потрібно було приготувати три страви з різних континентів. Стейк тунця з водоростями, дорадо "батерфляй" з овочами та фізалісом, сібас з пряними травами та пюре зі шпинату – не всі з перелічених страв сподобалися суддям "Мастер Шеф". Оля Мартиновська розкритикувала дорадо, а Володимир недоготований фенхель всередині риби.



Євген Лобанов / Фото СТБ

Євген подав суддям "Мастер Шеф" концепцію "Складно з простого", проте здається учасник не до кінця зрозумів завданням. Він подав суддям качину грудку з винним соусом та лускою з овочів, десерт "Анна Павлова" та запечену моркву фламбе з чипсою чорізо. Шквал критики та гніву від суддів отримав Євген, та розчаровано повернувся за свій стіл.



Богдан Шинкарьов / Фото СТБ

Останнім свої страви представив суддям "Мастер Шеф" Богдан. Хлопець приготував гострі такоси з ерінгами, запечений корінь селери з овочами та зеленою олією, баклажани з соленим сиром – всі вони були без м'яса. Страви Богдана були на сходинку вищі за колег, він отримав похвалу від суддів "Мастер Шеф".

На превеликий жаль, Євген не зміг справитися з останнім завданням перед суперфіналом, тому покидає кухню "Мастер Шеф" за крок до мрії.

Суперфінал 11 сезону "Мастер Шеф"

У суперфіналі 11 сезону "Мастер Шеф" будуть змагатися Світлана, Богдан та Владислав. Хто з них переможе у кулінарному шоу, – дізнаємося вже сьогодні! А підтримати суперфіналістів приїхали батьки, друзі та рідні. Також підтримати колег прийшли кухарі з 20-ки проєкту "Мастер Шеф".



Суперфіналісти 11 сезону "Мастер Шеф" / Фото СТБ

Владислав, Світлана та Богдан на проєкті пройшли 49 конкурсів, тож сьогодні обрали для себе власну стратегію для перемоги та розпочали готувати страви, які заздалегідь обдумали напередодні.

Душевна кухня – це концепція Владислава. На закуску кухар подасть суддям "Мастер Шеф" устрицю з трьома соусами, на основне – каре ягняти з грибами та овочами, та розібраний десерт з трьома різними коржами.

Світлана вирішила "далеко не ходити" та готувати у суперфіналі "Мастер Шеф" сучасну українську кухню. Оладки з цукіні та лисичками на закуску, на основне – кашу з амаранту, гарбузовий соус та тріску, на десерт жінка подасть суддям "Мастер Шеф" макове кільце з карамелізованими персиками.

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А от Богдан пішов у ва-банк та вирішив готувати у суперфіналі "Мастер Шеф" страви, які нагадують йому сімейні подорожі до моря: в Амстердам, Португалію та Одесу. На закуску пате зі скумбрії у формі каменів, чіпси з тапіоки, які нагадуватимуть морський берег. На основну страву – тріску з землею з броколі та двома соусами. На десерт Богдан готуватиме мус у формі медузи, крихту з мигдалю та ягідне к'юлі.

Вердикти суддів 11 сезону "Мастер Шеф"

За кілька хвилин вся країна дізнається, хто ж він, переможець 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф": Владислав, Світлана чи Богдан. Без сумніву, шлях кожного з кухарів-аматорів був не простим – вони бороли свої страхи, навчалися новим технікам та рецептам. Тільки один з них гордо матиме звання найкращого кухаря-аматора 11 сезону "Мастер Шеф"!

Всі страви кухарів були дбайливо приготованими, але судді особливо відзначили роботу Богдана та Владислава. Щодо Світлани, вона програла з концепцією, адже сучасної української кухні не було. Отож, за рішенням суддів, переможцем 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" стає Богдан!



Богдан Шинкарьов / Фото СТБ

Вітаємо переможця та бажаємо втілити свої кулінарні мрії в життя!