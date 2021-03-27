Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 8 випуск: хто залишився в шоу після випробування мінікухнею

У 8 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо запеклу боротьбу професіоналів та бургерів. Адже у цьому випуску вони будуть готувати справжні бургери для найкращих м'ясників столиці, але без використання м'яса. Не пропустіть!

У 8 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на учасників кулінарного шоу чекає аукціон обмежень та найжорстокіші форс-мажори в одній страві, а у другому випробуванні судді підготували професіоналам конкурс у котрому потрібно винайти м'ясо наново та приготувати соковиті котлети з грибів і бобів. Чи справляться кухарі з новітніми рецептами, котрі зможуть вразити відомих м'ясників – дізнаємося вже сьогодні!

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Без чого не може працювати на кухні справжній кухар? Правильно, без допомічних девайсів та інгредієнтів. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у першому випробуванні 8 випуску проєкту підготували професіоналам випробування з жорсткими обмеженнями. Та перш ніж розповісти учасникам всі правила конкурсу, вони повинні розділитися на три команди.

Віктор Шайдецький очолив команду жовтих, до якої увійшли Леонід Малюга, Ліля Стоянова, Микола Овчаренко та Руслан Цимбалюк. Команду синіх очолила Стела Клименко, вона обрала до команди Миколу Мигаля, Лідію Корнієнко, Руслана Яковлева та Нелю Бадамшину. Команду червоних очолив Микола Люлько та обрав до команди Елеонору Баранову, Віталіка Нужного та Ігоря Міщенка.

Ектор Хіменес-Браво запитав учасників: "Чи є на кухні місце для компромісів?" Відповідь була очевидною, адже справжні кухарі кожного дня натрапляють на труднощі, за допомогою яких і навчаються. Так і у цьому випробуванні в команд будуть певні кулінарні обмеження.

Обмеження будуть обирати самі команди, щоб вибороти з їхньою допомогою страву у свій список. Саме кількість правильно приготованих страв з урахуванням всіх обраних обмежень будуть визначати переможця першого випробування 8 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Серед обмежень були такі: не використовувати м'ясо, рибу, не використовувати продукти зеленого, жовтого, червоного кольору, застосовувати у стравах ліверну ковбасу та плавлені сирочки, відправити певну кількість людей на балкон та врізати час на приготування страв.

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Компроміси, з якими прийдеться готувати команди називатимуть по черзі, а дістанеться вона найсміливішим.

Дев'ять страв розділились між командами порівно, червоні готували: лазанью, тарт татен та мусаку, сині: аранчіні, кесадилью та чізкейк, жовті: раіволі, мільфей та кіш лорен.

Перш ніж готувати, жовті мають відправити одну людину на балкон, а сині – двох. Від жовтих піднявся – Влад Цимбалюк, а від синіх – Неля Бадамшина та Руслан Яковлев.

Червоні першими пішли на вердикти до суддів. Ектор Хіменес-Браво зауважив, що лазанья червоних досить не висока, але смак її був відмінним. Мусака на смак була хорошою, а еспума з лівера була смачною. Щодо тарт татену він був красивим на вигляд, а начинка – ідеальна.

Другими на вердикти пішли сині, у суддів були зауваження щодо смаку та приготування кесадильї, аранчіні розпадалися, а чізкейк – сирий та забитий.

У команді жовтих теж не всі страви були довершеними, Кіш Лорен не приготований за класичним рецептом, равіолі – смачні, а мілфей не був мілфеєм, у ньому не правильне тісто.

За вердиктом суддів перемогу отримала команда червоних, капітаном якої був Микола Люлько, а поразку отримала команда синіх. Покарання на команду чекатиме на учасників у наступному конкурсі.

Бургери без м'яса для найкращих м'ясників столиці

Друге випробування розпочалося із голосування синьої команди. Учасники повинні обрати двох людей, котрі і понесуть відповідальність за поразку. Команда проголосувала за Лідію та Стеллу – дівчата одягнули чорні фартухи.

У другому випробуванні 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" учасники розділилися на чотири команди капітанами яких стали: Віталік, Руслан, Ліля та Лідія.

Завданням другого випробування було приготувати 6 бургерів без м'яса для суддів та трьох зіркових гостей 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали": Алекса Якутова, Костянтина Мазніцина та Аліка Мкртчяна. Саме вони і будуть оцінювати командну роботу професіоналів.

Винайти структуру та створити смак м'яса без м'яса завдання не з легких, але учасники дуже старалися приготувати шедевральні та нові смаки, щоб задовольнити смаки найкращих м'ясників столиці.

Найкращими за смаками були команди Віктора та Лілії, а от у команд Руслана та Лілії були великі проблеми зі спеціями.

Як бонус для команди синіх, капітаном якої був Віталік Нужний, судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зняли чорного фартуха зі Стели Клименко.

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Поразку у другому випробуванні отримала команда жовтих, капітаном якої був Руслан Яковлев. Вся команда за правилами випробування одягнула чорні фартухи, а це Руслан Яковлев, Віктор Шайдецький та Микола Овчаренко.

Битва чорних фартухів

У 8 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на битві чорних фартухів змагатимуться Микола Овчаренко, Ліда Корнієнко, Віктор Шайдецький та Руслан Яковлев.

Судді ввічливо запропонували кожному з учасників обрати поверхню, за якою вони будуть готувати на битві чорних фартухів. На робочій поверхні кожного з учасників були баранці та коробки-загадки. Під баранцем була схована страва, яку потрібно повторити власникам чорних фартухів, а під коробками-загадками мініатюрна копія робочої поверхні кухаря: стіл, плита, ножі, тарілки та тертка.

Саме на цій мінікухні й потрібно готувати професіоналам. Руслану потрібно приготувати страву з сібаса, Віктору – такос з яловичиною, Миколі – страву індонезійської кухні насі горен, а Лідії – равіолі.

Кухарі довго намагалися поладнати з нереально маленькими ножами, каструлями та сковорідками. На жаль, не всім вдалося досконало відтворити загадані суддями 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" страви оригінали.

У 8 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарний проєкт не покинув ніхто, адже всі учасники на відмінно справилися із завданням!

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