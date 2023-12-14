Для салатів чи маринадів: готуємо домашній майонез за кілька хвилин

Майонез – один із найважливіших соусів, який надає стравам неперевершеної ніжності та аромату. А що може бути кращим, ніж соус, приготований власноруч?

Справжній домашній майонез збагатить ваші страви неповторним смаком. Робіть одразу дві порції, бо він дуже скоро зникне з полиці холодильника.

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Рецепт майонезу

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Універсальна заправка для салатів / Фото unsplash

– 1 яйце;– сіль і свіжомелений перець до смаку;– 1 чайна ложка гірчиці;– 1 столова ложка білого винного оцту або лимонного соку;– 350 мілілітрів рослинної олії, наприклад, соняшникової.

Приготування:

Яєчну шкаралупу обшпарте окропом, потім злегка прогрійте в теплій воді. Розбийте яйце у миску. Додайте сіль, перець, гірчицю та оцет або лимонний сік. Увімкніть міксер і поступово невеликими порціями або тонкою цівкою влийте олію. Терпляче збивайте, поки суміш не стане густою, пишною і світлою.

Як збагатити смак майонезу

Ви можете додати до нього різні спеції, зелень, гірчицю або часник, щоб додати йому додатковий смак. У домашньому майонезі відсутні будь-які консерванти, отже термін його зберігання обмежений – не більше двох днів.

Бажано готувати його перед подачею на стіл. Оптимальні умови для зберігання соусу – закрита непрозора ємність.

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