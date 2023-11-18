Медівник на спаленому цукрі: давній та дуже простий рецепт від Клопотенка
18 листопада 2023, 11:38Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Медівник на спаленому цукрі – давній, дуже простий та доступний рецепт. Така випічка чудово смакуватиме до чаю чи кави.
Трішки спалений цукор подарує медівнику приємний карамельний аромат та смак. Також він матиме гарний шоколадний колір без додавання фарбників чи какао.
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Покроковий рецепт приготування медівника на спаленому цукрі
- Час: 1 година 17 хвилин
- Порцій: 6
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів цукру для карамелі;
– 30 мілілітрів води;
– 100 грамів меду;
– 150 мілілітрів кефіру;
– 1 чайна ложка харчової соди;
– 320 грамів пшеничного борошна;
– половина чайної ложки солі;
– 20 грамів вершкового масла для підготовки форми;
– 20 грамів борошна для підготовки форми.
Ви можете додати до медівника горіхи / Фото Unsplash
Приготування:
- У великій мисці збийте 2 яйця та 50 грамів цукру до білого кольору. Це займе орієнтовно 5 – 7 хвилин.
- У миску до збитих з цукром яєць додайте 150 мілілітрів кефіру та перемішайте вінчиком.
- Далі поступово всипте 320 грамів борошна, 1 чайну ложку соди та половину чайної ложки солі. Перемішайте.
- У сотейник насипте 100 грамів цукру та влийте 30 мілілітрів води. Нагрійте, постійно помішуючи дерев'яною лопаткою до утворення темної карамелі. Зніміть з вогню, додайте 100 грамів меду та добре перемішайте. Перелийте всю карамель у миску з тістом.
- Замісіть тісто. За консистенцією воно має нагадувати густу сметану.
- Форму для запікання застеліть пергаментом або змастіть вершковим маслом та присипте зверху борошном. Надлишок борошна струсіть.
- Рівномірно розподіліть тісто у формі та запікайте 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою – вона повинна вийти з пирога сухою, без шматочків сирого тіста.